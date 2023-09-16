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التعليم العالى: ترشيح 675 ألف طالب ثانوية عامة بتنسيق 2023

9/16/2023 4:32:36 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن مكتب التنسيق أنه تم ترشيح 675 ألف و54 طالب وطالبة من
الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية علي الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2023، وذلك خلال أعمال التنسيق بمراحله الثلاث.



الجدير بالذكر أن مكتب التنسيق أعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، وأيضا طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.



وينشر اليوم السابع رابط موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يتمكن الطالب من الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على النتيجة برقم الجلوس والرقم والسرى من خلال الضغط على الرابط التالى من هنا للتعرف على نتيجة الترشيح للجامعات والمعاهد:






و بدأ مكتب التنسيق في تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة وقد شملت (بقية الطلابالناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30//8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023 ثم تم اعادة فتح الموقع مرة أخري في الفترةمن يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق12/9/2023 وذلك عقب اعلان نتيجة الدور الثاني ،وقد تم الانتهاءمن عمليات المراجعة وترشيح الطلاب وسوف تكون النتائج متاحةأمام الطلاب علي موقع التنسيق الالكتروني:



وانهي مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائجقبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي:-



عدد الطلاب المتقدمين من الشعب العلمية 141170 والشعبةالأدبية 86437 باجمالى عدد طلاب 227607.



وأوضح مكتب التنسيق ، أن عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة من الشعب العلمية فى الكليات الجامعية بلغ 51300 ومن الشعبةالأدبية 18360 طالب بإجمالي عدد طلاب 69660، كما تم ترشيح 84239 طالب من الشعبة العلمية بالمعاهد العليا التابعة للوزارة، بالإضافة إلى ترشيح 67025 من الشعبة الأدبية بالمعاهدالعليا بإجمالى 220924 طالب من جميع الشعب.













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