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فرق الإنقاذ الجزائرية تنتشل 18 ضحية من تحت الأنقاض بدرنة الليبية

9/16/2023 4:32:34 AM
(MENAFN- Youm7) تمكنت فرق الحماية المدنية الجزائرية، الجمعة، من انتشال 7 ضحايا من تحت الأنقاض بمدينة درنة الليبية التي تشهد خسائر كارثية نتيجة العاصفة "دانيال"، ليرتفع العدد إلى 18 ضحية.

وأكد بيان الحماية المدنية، اليوم الجمعة، أن عملية البحث من طرف عناصر الإنقاذ الجزائرية بمدينة درنة الليبية، متواصلة.

وأضاف البيان ذاته، أنه تم "العثور على 7 ضحايا تحت الأنقاض، كما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 11 ضحية في وقت سابق بمدينة درنة".

وتم اخراج الضحايا من طرف عناصر الحماية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18 ضحية.

وأحدثت العاصفة "دانيال" في ليبيا دمارا في البنية التحتية لبعض المناطق، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجرف الطرق والجسور، كما تعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة وخروج بعض المدن بالكامل عن السيطرة.




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