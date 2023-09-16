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عائلة مغربية تقاضى قناة فرنسية استغلت صور أطفالها فى حفل لمساعدة متضررى الزلزال

9/16/2023 4:32:34 AM
(MENAFN- Youm7) أفادت صحيفة "هسبريس" نقلا عن مصدر بأن عائلة مغربية بدأت إجراءات مقاضاة قناة فرنسية استغلت صورا قديمة لأطفالها في حفل خيري لمساعدة متضرري الزلزال.

وقال المصدر إن العائلة المغربية ستقاضي القناة بعد عرضها صور قديمة لأبنائها خلال بث مباشر لحفل خصصته لجمع التبرعات الخيرية لصالح متضرري زلزال الحوز الذي ضرب المملكة مساء الجمعة الماضي.

وأوضح المصدر
أن القناة الفرنسية أدرجت خلال الحفل صورا قديمة تعود لأطفال مغاربة ينحدرون من واحة أمقضي بإقليم كلميم، تم التقاطها سنة 2008 ولا علاقة لها بفاجعة الحوز. وقال "تم استعمال تلك الصور في غير سياقها".

ونظمت قناة "إم 6" الفرنسية الأربعاء الماضي، بالشراكة مع الصليب الأحمر الفرنسي، حفلا خيريا لفائدة الهلال الأحمر المغربي بباريس، بحضور العديد من الفنانين الفرنسيين، وذلك بهدف جمع التبرعات لدعم السكان المتضررين من الزلزال الذي ضرب المغرب وخلف خسائر جسيمة.

وشارك في
الحفل، الذي أقيم في ساحة "دوم دو باريس" وخصصت عائداته لمساعدة ضحايا الزلزال، الفنانون باتريك برويل، وكلاوديو كابيو، وتينا أرينا، وفوضيل، وهوشي، وإم بوكورا، ويكير، وإليسا توفاتي، وناتاشا سانت بيير، وإيف دوتيل، ولا تروب دي موليير، بالإضافة إلى فنانين آخرين.


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