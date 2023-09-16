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حرائق الجزائر.. الحماية المدنية تتمكن من إخماد حريق فى ولاية جيجل

9/16/2023 4:32:34 AM
(MENAFN- Youm7) اندلعت حرائق الجزائر مجددا بعد شهور على مقتل 34 شخصا بينهم 10 عسكريين في حرائق غابات نشبت في ولايات شمالية وشرقية من البلاد، وتدخلت فرق الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في الجزائر، قبل قليل، مدعومة بفرق المركز المتقدم بالطاهير لإخماد حريق أحراش وقصب بالطريق الوطني 43 واد منشة في ولاية جيجل.
وحسب بيان الحماية المدنية، تمكنت الفرق المتدخلة تمكنت من حصر وإخماد الحريق، بدون تسجيل أية خسائر بشرية.
كما مكن التدخل من منع انتشاره إلى دواجن و مخزن للأعلاف.
وفي تصريحات سابقة، كشف مدير الحماية المدنية لولاية بجاية في الجزائر العقيد نور الدين فدي، عن نشوب حريق بإحدى الغابات بمنطقة عش الباز ببوليمات.
وقال العقيد فدي للتلفزيون الجزائري، إن مصالحه سخرت رتلا متنقلا لإخماد الحريق، بالإضافة إلى أرتال دعم من الولايات المجاورة على غرار البويرة وسطيف وبرج بوعريريج.
وأضاف أنه حتى الساعة لم يتم تسجيل أيّ خسائر بشرية كانت أم مادية، وبخاصة بعد إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفاديًا لأي مخاطر.
وتابع: «نعمل رفقة الجيش الوطني الشعبي على مواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذا الحريق».
يُشار إلى أنه في 24 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن
مقتل 34 شخصا بينهم 10 عسكريين في حرائق غابات نشبت في ولايات شمالية وشرقية من البلاد.



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