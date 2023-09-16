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النائب العام الليبي يباشر التحقيقات في انهيار سدود درنة ويتوعد المتورطين

9/16/2023 4:32:34 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن النائب العام في ليبيا، "الصديق الصور" مباشرة التحقيقات في انهيار السدين في مدينة درنة لمعرفة هل القضية يشوبها الفساد أم الإهمال أو التقصير .

وقال " الصور " في تصريح لموفدي وكالة الأنباء الليبية إلى درنة، مساء الجمعة إن هذه التهم لا يمكن اثباتها الا بعد انتهاء التحقيقات التي ستحدد الوقائع وتبين أركان الجريمة وعناصرها ، مشددا على أنه سيتم محاكمة من تثبت عليه التهم ولن يكون هناك افلات من العقاب.


وأضاف أن الخبراء سيحددون إن كانت هناك أخطاء إنشائية أو هيدروليكية أو فساد وسيتم ملاحقة المتورطين أي كانوا ، كما أنه قرر زيادة عدد أعضاء النيابة العامة للانتهاء من التحقيقات بأقصى سرعة.

وشدد الصور على أن التحقيقات ستبين ما إن كان السدان اللذان صمما بالأساس لحماية المدينة من الفيضانات وليس لحجز مياه الأمطار، غير صالحين ما أدى الى انهيارهما أو أية أسباب أخرى.

وقال إنه سيتم في نهاية المطاف معرفة اركان الجريمة من خلال التحقيقات ونوع الجريمة وتوجيه الاتهامات ضد كل من يثبت تورطه.

وأكد الصور أنه لا يوجد خطر على الصحة العامة جراء تحلل الجثث ، مؤكدا أنه تم جلب ثلاجات للموتى إلى درنة لتمكين الفرق من تشريح الجثث ومعرفة هوية أصحابها من خلال الحمض النووي وبالتالي لن يكون هناك أية مخاطر على الصحة العامة إذا بقيت الجثة ليوم أو يومين لاستكمال إجراءات التشريح والحمض النووي.



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