أ ش أ: وصول طائرة إغاثة روسية جديدة إلى ليبيا

أ ش أ: وصول طائرة إغاثة روسية جديدة إلى ليبيا
التاريخ
9/16/2023 4:32:34 AM
(MENAFN- Youm7) وصلت طائرة إغاثية روسية جديدة إلى ليبيا محملة بمساعدات طبية ومولدات كهربائية، لمساعدة المتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت مناطق في شرق البلاد.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت، أن الطائرة الروسية هبطت في مطار "بنينا" ببنغازي، وذلك ضمن جسر جوي إنساني بناء على توجيهات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتقديم المساعدة إلى الشعب الليبي.
وكان السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أجانين قد أكد أمس الجمعة، أن الدفعة الأولى من المساعدات ضمت فرق إنقاذ وأطباء ومعدات لإزالة الأنقاض ومستلزمات إسعافية وإغاثية.
يذكر أن العاصفة "دانيال" ضربت شرق ليبيا الأحد الماضي وتسببت في حدوث فيضانات عارمة أدت لانهيار سدين قرب درنة ومن ثمة إطلاق موجة هادرة من المياه دمرت ربع أو ما يزيد من المدينة المطلة على البحر المتوسط جارفة معها بنايات بسكانها؛ ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح.
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