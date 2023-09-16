أ ش أ: وصول طائرة إغاثة روسية جديدة إلى ليبيا

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت، أن الطائرة الروسية هبطت في مطار "بنينا" ببنغازي، وذلك ضمن جسر جوي إنساني بناء على توجيهات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتقديم المساعدة إلى الشعب الليبي.

وكان السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أجانين قد أكد أمس الجمعة، أن الدفعة الأولى من المساعدات ضمت فرق إنقاذ وأطباء ومعدات لإزالة الأنقاض ومستلزمات إسعافية وإغاثية.

يذكر أن العاصفة "دانيال" ضربت شرق ليبيا الأحد الماضي وتسببت في حدوث فيضانات عارمة أدت لانهيار سدين قرب درنة ومن ثمة إطلاق موجة هادرة من المياه دمرت ربع أو ما يزيد من المدينة المطلة على البحر المتوسط جارفة معها بنايات بسكانها؛ ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح.



