الرى: حصر كافة المنشآت القائمة على المجارى المائية وتقييم حالتها

وأوضحت الوزارة أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يتولى إنشاء القناطر الجديدة على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية وإنشاء ملحقات هذه القناطر من أهوسة وكبارى ، وتدعيم وصيانة وترميم عناصر المنشآت المائيـة الكبرى ل 81 قنطرة ، وعمرة الأهوسة الملاحية القائمة علـى نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية ، بالإضافة لتحديث أنظمه تشغيل القناطر والأهوسة والكبارى المتحركة أعلاها ورفع كفاءة تشغيل القناطر لتعمل كهربائياً ، كما يقوم مهندسى وفنيي القطاع بتشغيل القناطر الكبرى على نهر النيل بالوجه القبلى وملحقاتها من الاهوسة الملاحية وهى "قناطر اسنا الجديدة – قناطر نجع حمادى الجديدة – قناطر اسيوط الجديدة".

وأضافت أن قطاع الخزانات أعد خطة استراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهرالنيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتي يتم تحديثها دورياً ، حيث تُسهم هذه الخطة فى إتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديدوصيانة القناطر المختلفة ، حيث يقوم مسئولي القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة ، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة .