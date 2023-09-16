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الرى: حصر كافة المنشآت القائمة على المجارى المائية وتقييم حالتها

9/16/2023 4:32:30 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الموارد المائية والر أنه تم الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات تتضمن حصر بكافة المنشآت القائمة على المجارى المائية "أفمام الترع – قناطر الحجز – الكبارى – السحارات – محطات الرفع" بإجمالى 47 ألف منشأ مائى بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت واتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ .

وأوضحت الوزارة أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يتولى إنشاء القناطر الجديدة على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية وإنشاء ملحقات هذه القناطر من أهوسة وكبارى ، وتدعيم وصيانة وترميم عناصر المنشآت المائيـة الكبرى ل 81 قنطرة ، وعمرة الأهوسة الملاحية القائمة علـى نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية ، بالإضافة لتحديث أنظمه تشغيل القناطر والأهوسة والكبارى المتحركة أعلاها ورفع كفاءة تشغيل القناطر لتعمل كهربائياً ، كما يقوم مهندسى وفنيي القطاع بتشغيل القناطر الكبرى على نهر النيل بالوجه القبلى وملحقاتها من الاهوسة الملاحية وهى "قناطر اسنا الجديدة – قناطر نجع حمادى الجديدة – قناطر اسيوط الجديدة".

وأضافت أن قطاع الخزانات أعد خطة استراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهرالنيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتي يتم تحديثها دورياً ، حيث تُسهم هذه الخطة فى إتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديدوصيانة القناطر المختلفة ، حيث يقوم مسئولي القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة ، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة .


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