الرى: حصر كافة المنشآت القائمة على المجارى المائية وتقييم حالتها

الرى: حصر كافة المنشآت القائمة على المجارى المائية وتقييم حالتها
التاريخ
9/16/2023 4:32:30 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الموارد المائية والر أنه تم الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات تتضمن حصر بكافة المنشآت القائمة على المجارى المائية "أفمام الترع – قناطر الحجز – الكبارى – السحارات – محطات الرفع" بإجمالى 47 ألف منشأ مائى بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت واتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ .
وأوضحت الوزارة أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يتولى إنشاء القناطر الجديدة على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية وإنشاء ملحقات هذه القناطر من أهوسة وكبارى ، وتدعيم وصيانة وترميم عناصر المنشآت المائيـة الكبرى ل 81 قنطرة ، وعمرة الأهوسة الملاحية القائمة علـى نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية ، بالإضافة لتحديث أنظمه تشغيل القناطر والأهوسة والكبارى المتحركة أعلاها ورفع كفاءة تشغيل القناطر لتعمل كهربائياً ، كما يقوم مهندسى وفنيي القطاع بتشغيل القناطر الكبرى على نهر النيل بالوجه القبلى وملحقاتها من الاهوسة الملاحية وهى "قناطر اسنا الجديدة – قناطر نجع حمادى الجديدة – قناطر اسيوط الجديدة".
وأضافت أن قطاع الخزانات أعد خطة استراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهرالنيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتي يتم تحديثها دورياً ، حيث تُسهم هذه الخطة فى إتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديدوصيانة القناطر المختلفة ، حيث يقوم مسئولي القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة ، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة .
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