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مايا مرسى تستقبل السفير الإسبانى فى مصر وتستعرض جهود تمكين المرأة

9/16/2023 4:32:27 AM
(MENAFN- Youm7) استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، كل من البارو إيرانثو جوتييريث السفير الإسباني في مصر، وإيفا سواريز ليوناردو رئيس التعاون بمكتب التعاون الفني الإسباني في مصر، وماريا تارنكون مدير مشروعات النوع الاجتماعي بالوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.



وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالتعاون المشترك والمثمر خلال الفترة الماضية، وعبرت عن تطلعها لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المستقبل.



واستعرضت رئيسة المجلس جهود مكتب شكاوي المرأة بالمجلس خلال الفترة الماضية وما حققه من إنجازات ونجاحات ، آخرها إطلاق أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للسيدات، اللاتي يتعرضن للعنف الأسري من خلال مجموعة متخصصة من الأطباء والأخصائيين النفسيين، بالتعاون مع مشروع الوكالة الإسبانية .



كما تحدثت الدكتورة مايا مرسى عن عدد من المبادرات والمشروعات التي يقوم بها المجلس ومنها برنامج "هى تقود "
وأشارت إلى الإطار الوطنى للاستثمار في الفتيات والذى يحظى برعاية
السيدة انتصار السيسى ويضم برنامج نورة ومبادرة دوى ، كما استعرضت جهود المجلس ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة
المصرية، بالاضافة إلى جهوده في مجال القضاء على العنف ضد المرأة والقضاء على ختان الاناث .



فيما أشاد البارو إيرانثو جوتييريث السفير الأسباني في مصر بجهود المجلس لتمكين وحماية المرأة المصرية، وعبر عن تطلعه للمزيد من التعاون في المستقبل.





































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