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هلال ربيع الأول يزين السماء اليوم ويشاهد بسهولة بالعين المجردة

9/16/2023 4:32:27 AM
(MENAFN- Youm7) يرصد هلال القمر لشهر ربيع الأول 1445 بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم السبت 15 سبتمبر 2023 والفرصة مهيأة لرؤيته بالعين المجردة يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب و أصبح مرتفعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.
القمر وصل منزلة الإقتران يوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 عند الساعة 04:39 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة منهيا بذلك دورة اقترانية ومبتدئا دورة جديدة حول الأرض.
خلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر. اضافة لذلك اعتبارا من هذه الليلة ستبدأ رحلة القمر الشهرية قرب الكواكب حيث سيقترن بكوكب المريخ والذي سيكون (اعلى يسار القمر بالنسبة للراصد ) وبمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب الأخرى والنجوم البراقة في سماء الليل وهو يتحرك باتجاه الشرق أثناء دورانه حول الأرض.
يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس .



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