مدير تعليم الجيزة يوجه بالالتزام بالسعر الاسترشادى للزى المدرسى

ونبه مدير المديرية بالالتزام بالقرار الوزارى رقم 2023/167 والالتزام بالزي الموحد لكل صف على حدة وعدم إجبار ولى الأمر على شراء الزى المدرسى من جهة محددة أو أماكن محددة.

وفي إطار استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، شدد أشرف سلومة على ضرورة التأكد من سلامة المبانى المدرسية من الداخل والخارج والإبلاغ فورا عند رؤية شروخ أو تصدعات والتأكد من توافر مصادر الكهرباء وسلامتها والتأكد من نظافة دورات المياه وتوافر سلات لجمع المخلفات مع توافر التهوية الجيدة داخل الفصول.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة العمل على تهيئة مناخ صحى وآمن للمعلمين والحفاظ على حقوقهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم تتسم بالاحترام والتقدير وتليق بمكانة المعلم لتطبيق الرضا الوظيفي، منبها على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية التى توفر السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.