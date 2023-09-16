أوكرانيا تعلن حصاد 35.2 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "لقد حصد المزارعون في جميع مناطق أوكرانيا 35.2 مليون طن من المحاصيل الجديدة منها 29.5 مليون طن من الحبوب، و5.7 مليون طن من البذور الزيتية".

وأضاف البيان أنه تم حصاد الحبوب من 6.763 مليون هكتار بإنتاجية 43.6 سنتا للهكتار الواحد.. مشيرا إلى أنه حتى الأمس حصدت أوكرانيا 22.151 مليون طن من القمح من 4.69 مليون هكتار (إنتاجية 47.2 سنت/هكتار)، و5.823 مليون طن من الشعير من 1.504 مليون هكتار (إنتاجية 38.7 سنت/هكتار)، و386.600 طن من البازلاء من 154.400 هكتار (الإنتاجية 25 سنت/هكتار)، وقد حصدت البلاد بالفعل 58.800 طن من الذرة من 11.900 هكتار (إنتاجية 47 سنت/هكتار).

وتابع "كما تم حصاد 100.200 طن من الحنطة السوداء من 70.000 هكتار (الإنتاجية 14.4 سنت/هكتار)، وتم حصاد 109,400 طن من نبات الدخن من 47,400 هكتار (إنتاجية 23,1 سنت/هكتار)، وحصاد 831 ألف طن من الحبوب والبقول الأخرى من 286 ألف هكتار"، فيما ينهى المزارعون الأوكرانيون في جميع المناطق حصاد بذور اللفت وقد حصدوا بالفعل أكثر من 3.999 مليون طن من البذور من 1.395 مليون هكتار (الإنتاجية، 28.7 سنت/هكتار).. بينما حصدت أوكرانيا بالفعل 1.035 مليون طن من عباد الشمس من 498.600 هكتار (إنتاجية 20.8 سم مكعب/هكتار)، كما تم حصاد 624,800 طن من فول الصويا من 257,000 هكتار (إنتاجية 24.3 سنت/هكتار).

وأوضحت الوزارة أن جمعية الحبوب الأوكرانية رجحت أنه بحلول نهاية عام 2023 ستحصد أوكرانيا ما يصل إلى 80.5 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية.



