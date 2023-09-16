وسائل إعلام: روسيا تبيع منزل الرئيس الأوكراني في شبه جزيرة القرم

وسائل إعلام: روسيا تبيع منزل الرئيس الأوكراني في شبه جزيرة القرم
التاريخ
9/16/2023 4:32:20 AM
(MENAFN- Youm7) قالت سلطات عينتها روسيا في شبه جزيرة القرم، السبت، إنها تعتزم بيع نحو 100 من الأصول الأوكرانية من بينها عقار يمتلكه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال فلاديمير كونستانتينوف، رئيس برلمان القرم، إن الأصول المؤممة ستباع "قريباً" وإن السلطات أجرت أول 8 مزادات لبيع أصول يمتلكها رجال أعمال أوكرانيون، وفق "رويترز".
وقال كونستانتينوف، في بيان، إن عقود البيع وصلت قيمتها إلى ما يزيد عن 815 مليون روبل (8.51 مليون دولار).
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