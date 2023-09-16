Saturday, 16 September 2023 01:38 GMT

وسائل إعلام: روسيا تبيع منزل الرئيس الأوكراني في شبه جزيرة القرم

9/16/2023 4:32:20 AM
(MENAFN- Youm7) قالت سلطات عينتها روسيا في شبه جزيرة القرم، السبت، إنها تعتزم بيع نحو 100 من الأصول الأوكرانية من بينها عقار يمتلكه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال فلاديمير كونستانتينوف، رئيس برلمان القرم، إن الأصول المؤممة ستباع "قريباً" وإن السلطات أجرت أول 8 مزادات لبيع أصول يمتلكها رجال أعمال أوكرانيون، وفق "رويترز".

وقال كونستانتينوف، في بيان، إن عقود البيع وصلت قيمتها إلى ما يزيد عن 815 مليون روبل (8.51 مليون دولار).



MENAFN16092023000132011024ID1107080864

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث