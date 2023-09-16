وسائل إعلام: روسيا تبيع منزل الرئيس الأوكراني في شبه جزيرة القرم

وقال فلاديمير كونستانتينوف، رئيس برلمان القرم، إن الأصول المؤممة ستباع "قريباً" وإن السلطات أجرت أول 8 مزادات لبيع أصول يمتلكها رجال أعمال أوكرانيون، وفق "رويترز".

وقال كونستانتينوف، في بيان، إن عقود البيع وصلت قيمتها إلى ما يزيد عن 815 مليون روبل (8.51 مليون دولار).



