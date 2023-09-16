الصليب الأحمر يعرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا بشأن تبادل الأسرى

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت عن ميشيل قوله :"إننا نلتقي بانتظام مع مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، ونبحث قضايا مختلفة بينها مسألة الأسرى والمفقودين وحماية المدنيين".

وأضاف ميشيل أن "اللجنة الدولية لا تشارك في مسألة تبادل السجناء بين روسيا وأوكرانيا لكننا مستعدون للعمل كطرف محايد ووسيط، إذا طلب منا ذلك".

يذكر أن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موسكو عقد مفاوضات مؤخرا مع مفوضة حقوق الإنسان الروسية تمت خلاله مناقشة قضايا زيارة السجناء، وتبادل المعلومات حول مساعدة المدنيين الذين يرغبون في لم شملهم مع أقاربهم في أوكرانيا وروسيا.



