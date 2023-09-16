طالبان أفغانستان تحتجز 18 موظفًا من إحدى المنظمات السويسرية

وأوضحت المنظمة المسجّلة في سويسرا، وفقا لقناة (فرانس 24)، اليوم /السبت/، أن الموظفين خطفوا من مكتبها في ولاية غور في وسط أفغانستان ونُقلوا إلى العاصمة كابول.

وأشارت إلى أنه حتى الآن لا معلومات لدينا حول طبيعة الادّعاءات ضدّ طاقمنا وبالتالي لا يمكننا التعليق أو التكهّن بشأن الوضع الراهن، مضيفة أنه في حال توجيه أي اتهامات لمنظمتنا أو لأي موظف، سنراجع أي دليل يُقدّم بطريقة مستقلة.

يشار إلى أن بعثة المساعدة الدولية (International assistance mission (IAM تعمل في أفغانستان منذ العام 1966 وكانت حينها متخصصة في خدمات العناية بالعيون، قبل أن توسّع خدماتها في مجالَي الرعاية الصحية والتعليم.



