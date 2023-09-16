Saturday, 16 September 2023 01:38 GMT

طالبان أفغانستان تحتجز 18 موظفًا من إحدى المنظمات السويسرية

9/16/2023 4:32:20 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت منظمة "بعثة المساعدة الدولية" السويسرية غير الحكومية، أن سلطات طالبان في أفغانستان أوقفت 18 من موظفيها بينهم أجنبي واحد.

وأوضحت المنظمة المسجّلة في سويسرا، وفقا لقناة (فرانس 24)، اليوم /السبت/، أن الموظفين خطفوا من مكتبها في ولاية غور في وسط أفغانستان ونُقلوا إلى العاصمة كابول.

وأشارت إلى أنه حتى الآن لا معلومات لدينا حول طبيعة الادّعاءات ضدّ طاقمنا وبالتالي لا يمكننا التعليق أو التكهّن بشأن الوضع الراهن، مضيفة أنه في حال توجيه أي اتهامات لمنظمتنا أو لأي موظف، سنراجع أي دليل يُقدّم بطريقة مستقلة.

يشار إلى أن بعثة المساعدة الدولية (International assistance mission (IAM تعمل في أفغانستان منذ العام 1966 وكانت حينها متخصصة في خدمات العناية بالعيون، قبل أن توسّع خدماتها في مجالَي الرعاية الصحية والتعليم.



MENAFN16092023000132011024ID1107080862

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث