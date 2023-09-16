طالبان أفغانستان تحتجز 18 موظفًا من إحدى المنظمات السويسرية

طالبان أفغانستان تحتجز 18 موظفًا من إحدى المنظمات السويسرية
التاريخ
9/16/2023 4:32:20 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت منظمة "بعثة المساعدة الدولية" السويسرية غير الحكومية، أن سلطات طالبان في أفغانستان أوقفت 18 من موظفيها بينهم أجنبي واحد.
وأوضحت المنظمة المسجّلة في سويسرا، وفقا لقناة (فرانس 24)، اليوم /السبت/، أن الموظفين خطفوا من مكتبها في ولاية غور في وسط أفغانستان ونُقلوا إلى العاصمة كابول.
وأشارت إلى أنه حتى الآن لا معلومات لدينا حول طبيعة الادّعاءات ضدّ طاقمنا وبالتالي لا يمكننا التعليق أو التكهّن بشأن الوضع الراهن، مضيفة أنه في حال توجيه أي اتهامات لمنظمتنا أو لأي موظف، سنراجع أي دليل يُقدّم بطريقة مستقلة.
يشار إلى أن بعثة المساعدة الدولية (International assistance mission (IAM تعمل في أفغانستان منذ العام 1966 وكانت حينها متخصصة في خدمات العناية بالعيون، قبل أن توسّع خدماتها في مجالَي الرعاية الصحية والتعليم.
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