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زعيم حزب العمال البريطانى يستعرض أفكاره حول الهجرة والقضايا الدولية فى كندا

9/16/2023 4:32:20 AM
(MENAFN- Youm7) قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر عكف خلال زيارته إلى كندا على توضيح عقيدته لمواجهة التهديدات الدولية في اجتماع لزعماء العالم، وهي الخطوة الأخيرة في تحرك زعيم حزب العمال لتوضيح السياسة في المجالات المضطربة سياسيًا مثل الهجرة.


ووسط الجهود المستمرة التي يبذلها ستارمر وفريقه للرد على "الهراء" – على حد وصفه- القائل بأن التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي سيتضمن اضطرار المملكة المتحدة إلى قبول 100 ألف طالب لجوء سنويًا، كان زعيم حزب العمال في مونتريال لحضور قمة العمل العالمي للتقدم لسياسيي يسار الوسط.

وبعد محادثات متوقعة مع جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي، من بين آخرين، سيسافر ستارمر إلى باريس الأسبوع الجارى للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن المرجح أن يكون موضوع الهجرة والقوارب الصغيرة على جدول الأعمال.
وستشمل الحملة الدبلوماسية والإعلامية لستارمر، الذي انضم إليه في كندا ديفيد لامي، وزير خارجية الظل، ظهورًا في البرامج السياسية صباح يوم الأحد.
ومع احتمال إجراء انتخابات بعد أقل من عام، يهدف ستارمر إلى استخدام قمة مونتريال لعرض مقترحاته بشأن اللجوء في سياق ما أسماه "محور عدم الاستقرار"، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا قضايا أخرى عابرة للحدود مثل أزمة اللاجئين والطوارئ المناخية والإرهاب.
وبعد قضاء يوم الخميس في لاهاي يتحدث مع مسئولين من وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي، يوروبول، حول التعاون عبر الحدود لوقف مهربي البشر، قال ستارمر إنه يريد اتفاق عودة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وكان على استعداد لمناقشة قبول المملكة المتحدة لحصة من المهاجرين في المقابل.
وأثارت هذه التعليقات 24 ساعة من الهجمات من قبل أعضاء البرلمان المحافظين، الذين زعموا أن خطط حزب العمال يمكن أن تؤدي إلى قدوم 100 ألف شخص إضافي إلى بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كل عام.
كان هناك أيضًا بعض القلق من جانب عدد قليل من أعضاء البرلمان من حزب العمال بشأن لغة ستارمر المشاكسة في مقال لصحيفة ذا صن، حيث قال إن أولئك الذين يختلفون مع المقترحات التى ترغب فى معاملة المجرمين المتورطين في تهريب البشر عبر القنال كإرهابيين هم "غير بريطانيين".

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