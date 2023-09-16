الزمالك يواجه أرتا سولار اليوم بالكونفدرالية الأفريقية

الزمالك يواجه أرتا سولار اليوم بالكونفدرالية الأفريقية
التاريخ
9/16/2023 4:32:17 AM
(MENAFN- Youm7) يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره أرتا سولار الجيبوتى، في الرابعة عصر اليوم ،السبت، على ملعب عزام بتنزانيا،ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن الفوز وتأمين موقفه من أجل دخول مباراة العودة بأريحية والصعود إلى الدور المقبل.
وطالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاعبيه بضرورة التركيز أمام أرتا سولار وعدم الاستهتار بالخصم،مشدداً عليهم بضرورة احترامه من بداية المباراة،ومنعه من الاستحواذ على الكرة
مؤكداً عليهم بضرورة التسجيل المبكر لإرباك حسابات بطل جيبوتى.
وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز الفريق الأبيض لمواجهة أرتا سولار، وتجميع كل المعلومات الكافية عن المنافس ومقاطع الفيديو الخاصة بمبارياته لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.
وطالب أوسوريو لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى أرتا سولار وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس وضرورة حسم المباراة مبكرا وعدم الانتظار حتى الأمتار الأخيرة الأمر الذى يتسبب في ضغط ذهني وبدني على اللاعبين.
على الجانب الأخر دخل فريق أرتا سولار في معسكر مغلق منذ عدة أيام من أجل التركيز على مباراة الزمالك الأولى، في ظل رغبتهم فى تحقيق نتيجة إيجابية تصب في صالح بطل جيبوتى قبل مواجهة العودة بالقاهرة.
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