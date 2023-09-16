رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ: لدينا 8 لاعبين ولاعبات يريدون رفع اسم مصر

رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ: لدينا 8 لاعبين ولاعبات يريدون رفع اسم مصر
التاريخ
9/16/2023 4:32:17 AM
(MENAFN- Youm7) علق سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، على تأهل منتخب مصر لنهائي السباحة بالزعانف في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية 2023.
وقال الشاذلي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «وعدنا المهندس هشام حطب والدكتور أشرف صبحي أن السباحة بالزعانف سيكون لها دور كبير في رفع رصيد مصر من الميداليات وأنهينا منافسات المسافات القصيرة وحصلنا على ميدالية ميدالية ذهبية وأخرى فضية وفضيتين إثنين".
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ: «مستمرون في المنافسات عبر مروان العمراوي وأحمد هشام في الزعانف المزدوجة وبسملة صبحي ولجين نجمة البطولة التي حصلت على ميداليتين ذهبية وفضية أمس وأول أمس، ولدينا في الزعانف المونو ندى مجدي وجميلة علي ومحمود كهربا وإبراهيم فتحي».
وتابع: «لدينا 8 لاعبين ولاعبات كلهم يريدون رفع اسم مصر وسماع السلام الوطني، فالذهبية تغرينا بسبب ذلك وسنكون راضين إن فزنا بها».
وأوضح، أن لاعبينا دخلوا في معسكر مغلق في الإسكندرية قبل شهر ونصف الشهر لرفع مستواهم، وشهد المعسكر حماسا كبيرا إذ كان اللاعبين مصرون على تحقيق نجاحات كبيرة في البطولة، كما أن بعض اللاعبين لم يوفقوا في البطولة وحصلوا على المركز الرابع بأجزاء من الثانية في عدة مسابقات.
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