رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ: لدينا 8 لاعبين ولاعبات يريدون رفع اسم مصر

وقال الشاذلي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «وعدنا المهندس هشام حطب والدكتور أشرف صبحي أن السباحة بالزعانف سيكون لها دور كبير في رفع رصيد مصر من الميداليات وأنهينا منافسات المسافات القصيرة وحصلنا على ميدالية ميدالية ذهبية وأخرى فضية وفضيتين إثنين".

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ: «مستمرون في المنافسات عبر مروان العمراوي وأحمد هشام في الزعانف المزدوجة وبسملة صبحي ولجين نجمة البطولة التي حصلت على ميداليتين ذهبية وفضية أمس وأول أمس، ولدينا في الزعانف المونو ندى مجدي وجميلة علي ومحمود كهربا وإبراهيم فتحي».

وتابع: «لدينا 8 لاعبين ولاعبات كلهم يريدون رفع اسم مصر وسماع السلام الوطني، فالذهبية تغرينا بسبب ذلك وسنكون راضين إن فزنا بها».

وأوضح، أن لاعبينا دخلوا في معسكر مغلق في الإسكندرية قبل شهر ونصف الشهر لرفع مستواهم، وشهد المعسكر حماسا كبيرا إذ كان اللاعبين مصرون على تحقيق نجاحات كبيرة في البطولة، كما أن بعض اللاعبين لم يوفقوا في البطولة وحصلوا على المركز الرابع بأجزاء من الثانية في عدة مسابقات.