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تعرف على موعد عودة بعثة الأهلى من السعودية بعد خسارة السوبر الأفريقى

9/16/2023 4:32:16 AM
(MENAFN- Youm7) تعود بعثة النادى الأهلى من السعودية في الساعات الأولى من صباح غدا الأحد بعد خسارة لقب كأس السوبر الأفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد.
وفاز اتحاد العاصمة باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أحرز زين الدين بلعيد هدف المباراة الوحيد فى شباك الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 42.
وقاد عبد الحق بن شيخة المدير الفنى لاتحاد العاصمة فريقه للفوز باللقب، بعدما حقق معه كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المنصرم، بينما خسر الأهلي البطولة مع مدربه السويسري مارسيل كولر، الذي خسر لقبه الثاني مع الأحمر منذ توليه قيادة الفريق.

وبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى رحلة إستكشاف فريق المصري البورسعيدى حيث طلب من معاونيه ضرورة توفير بعض المباريات الودية التى خاضها الفريق للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة الاولى لمسابقة الدوري لاسيما بعد سلسلة التدعيمات التى أجراها المصري على صفوفه فى فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب كولر فى الظفر بالثلاث نقاط فى بداية انطلاقة مسابقة الدوري ضمن خطة الحفاظ على اللقب المحلى الذى توج به لاسيما فى ظل تواجد على ماهر على رأس القيادة الفنية للمصري البورسعيدى.

ويفتتح فريق
الأهلى
بقيادة السويسرى مارسيل كولر مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى نسختها الجديدة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر الجارى بمواجهة فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ببطولة الدورى المصرى الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعد أن غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

وحل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعا.

ويشارك في الدوري المصري 18 فريقًا، يصعد ثنائي القمة إلى دوري أبطال أفريقيا ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفدرالية، فيما يهبط ثلاثي ذيل الترتيب إلى الدوري الممتاز "ب".



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