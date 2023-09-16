الإسماعيلى يحدد أول أكتوبر موعداً لصرف مستحقات اللاعبين

الإسماعيلى يحدد أول أكتوبر موعداً لصرف مستحقات اللاعبين
التاريخ
9/16/2023 4:32:16 AM
(MENAFN- Youm7) حدد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى ، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الأول من أكتوبر المقبل موعداً لصرف مستحقات اللاعبين، بعدما تم صرف جزء فى الأيام القليلة الماضية قبل انطلاق الدوري.
وكان الإسماعيلى قد استغل أموال صفقة انتقال باهر المحمدى قائد الدراويش السابق للمصري البورسعيدى، والمقدرة بـ 20 مليون جنيه، لتسديد مستحقات بعض اللاعبين على دفعات.
ويرغب مجلس الإسماعيلى في فرض أجواء الاستقرار والتركيز على جنبات الفريق الأصفر لتحقيق رغبات الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويستعد الإسماعيلى لافتتاح مشواره بالنسخة الجديدة لبطولة الدوري المصري بمواجهة زد الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة والمقرر لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري.
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