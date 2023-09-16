Saturday, 16 September 2023 01:37 GMT

ماذا فعل الزمالك فى 290 مباراة أفريقية قبل مواجهة أرتا سولار اليوم؟

9/16/2023 4:32:16 AM
(MENAFN- Youm7) يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره أرتا سولار الجيبوتى فى الرابعة عصر اليوم، السبت، على ملعب عزام بتنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن الفوز وتأمين موقفه من أجل دخول مباراة العودة بأريحية والصعود إلى الدور المقبل.

وخاض الزمالك 290 مباراة بالبطولات الأفريقية قبل لقاء اليوم، حقق الفوز فى 144، وانتهت 63 مواجهة بالتعادل، وتعرض الفارس الأبيض للخسارة فى 83 مباراة، وسجل الزمالك 443 هدفاً مقابل 265 هدفاً سكنت شباكه.

من جهته طالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاعبيه بضرورة التركيز أمام أرتا سولار وعدم الاستهتار بالخصم، مشدداً عليهم بضرورة احترامه من بداية المباراة، ومنعه من الاستحواذ على الكرة مؤكداً عليهم بضرورة التسجيل المبكر لإرباك حسابات بطل جيبوتى.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز الفريق الأبيض لمواجهة أرتا سولار، وتجميع كل المعلومات الكافية عن المنافس ومقاطع الفيديو الخاصة بمبارياته لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.


MENAFN16092023000132011024ID1107080856

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث