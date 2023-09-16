ماذا فعل الزمالك فى 290 مباراة أفريقية قبل مواجهة أرتا سولار اليوم؟

وخاض الزمالك 290 مباراة بالبطولات الأفريقية قبل لقاء اليوم، حقق الفوز فى 144، وانتهت 63 مواجهة بالتعادل، وتعرض الفارس الأبيض للخسارة فى 83 مباراة، وسجل الزمالك 443 هدفاً مقابل 265 هدفاً سكنت شباكه.

من جهته طالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاعبيه بضرورة التركيز أمام أرتا سولار وعدم الاستهتار بالخصم، مشدداً عليهم بضرورة احترامه من بداية المباراة، ومنعه من الاستحواذ على الكرة مؤكداً عليهم بضرورة التسجيل المبكر لإرباك حسابات بطل جيبوتى.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز الفريق الأبيض لمواجهة أرتا سولار، وتجميع كل المعلومات الكافية عن المنافس ومقاطع الفيديو الخاصة بمبارياته لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.