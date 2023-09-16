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سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى حاكم عام بابوا غينيا الجديدة بالعيد الوطني لبلاده

9/16/2023 4:32:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 9 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة السير بوب دادي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولبابوا غينيا الجديدة وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. (النهاية) خ د ع

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