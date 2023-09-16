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سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقية تهنئة إلى حاكم عام بابوا غينيا الجديدة بالعيد الوطني لبلاده

9/16/2023 4:32:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 9 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السير بوب دادي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. (النهاية) خ د ع

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