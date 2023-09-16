السياحة الثقافية قاطرة الإبداع والتنمية في قطر

الدوحة - 16 - 9 (كونا) -- نجحت دولة قطر في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة بفضل سجلها الحافل في الأمن والأمان وتوفيرها شبكة مواصلات تتميز بالكفاءة والسلاسة وامتلاكها مجموعة من الشواطئ البكر والمعالم السياحية والثقافية بالإضافة إلى المواقع التراثية.

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