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الكويت تستضيف بطولة العالم للبولينغ للرجال والسيدات 4 أكتوبر المقبل

9/16/2023 4:32:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 9 (كونا) -- أعلن رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي للبولينغ الشيخ طلال المحمد الصباح أن الكويت ستستضيف بطولة العالم للعبة للرجال والسيدات في الرابع من أكتوبر المقبل بمشاركة 24 منتخبا لفئة الرجال و12 منتخبا للسيدات.
وقال الشيخ طلال الصباح الذي يرأس نادي البولينغ الكويتي المنظم للبطولة في تصريح صحفي اليوم السبت إن هذا الحدث العالمي هو الأكبر في اللعبة على الإطلاق ويستمر حتى 15 أكتوبر مؤكدا أن إقامة هذه البطولة العالمية في الكويت يضعها على خريطة العالم برياضة البولينغ.
وأوضح أن اللجنة المنظمة للبطولة برئاسته تواصل الاستعداد الأمثل لاستقبال أبطال العالم في اللعبة من المصنفين الأوائل باللعبة اذ تعمل اللجان العاملة بكل طاقتها لإنهاء كل الترتيبات اللازمة للاستضافة بهدف إنجاح هذا التجمع الرياضي الكبير وإظهار الوجه الحضاري للكويت وتأكيد قدرتها على تنظيم أهم البطولات العالمية.
وذكر أن لاعبي ولاعبات المنتخب الكويتي يستعدون بقوة لتقديم أفضل مستوى لهم ومن شأن مشاركتهم في مونديال البولينغ المساهمة في إكسابهم خبرات مهمة لا سيما أن المنتخب يضم عددا من اللاعبين واللاعبات الواعدين الذي ينتظرهم مستقبل كبير.
وأكد أن الاتحاد الدولي للعبة يسعى لتطوير اللعبة في المرحلة المقبلة عبر زيادة المنتخبات المشاركة في بطولاته التي ينظمها بمختلف فئاتها السنية علاوة على تقديم كل أوجه الدعم للدول الناشئة بهذه اللعبة وتشجيع الاتحادات القارية على تنظيم بطولاتها بانتظام لما لها من تأثير كبير على الارتقاء باللعبة ورفع مستوى اللاعبين. (النهاية)

ف ش ا / ت م



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