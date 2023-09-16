سواعد الخير الكويتية تشارك في نجدة منكوبي الزلزال في المغرب

(تقرير اخباري) مراكش (المغرب) 16 - 9 (كونا) -- شارك عدد من الجمعيات الخيرية الكويتية في نجدة منكوبي الزلزال في المغرب من خلال ارسال مبعوثين الى المناطق المتضررة للإشراف في عين المكان على تقديم الاحتياجات الاساسية للمتضررين ومواساة المنكوبين في اطار حملة (فزعة للمغرب) التي تجسد تعاطف وتضامن الشعب الكويتي مع اشقائهم المغاربة في هذا المصاب الجلل وقال المشرف العام على حملة (فزعة للمغرب) ومنسق الجمعيات المشاركة عمر الثويني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت ان هذه الحملة الانسانية التي شاركت فيها 14 جمعية كويتية بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية ووزارة الشؤون الاجتماعية تأتي "لنجدة اشقائنا في المغرب جراء الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة من البلاد".

واوضح الثويني الذي يشغل ايضا منصب نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة "لقد تنقلنا منذ وصولنا الى المغرب الى بعض المناطق التي اصابها الزلزال حيث وقفنا في عين المكان على حجم الدمار الهائل الذي اصاب هذه المناطق".

وقال "إننا ركزنا في اول تدخلنا في المناطق المتضررة من الزلزال على عمليات الايواء والغذاء حيث وفرنا في هذا السياق مئات السلال الغذائية والخيام والمواد الاساسية التي يحتاج اليها المنكوبون".

وأشار إلى أن الجمعيات المشاركة وزعت حتى صباح أمس 1100 سلة غذائية شاملة بالإضافة الى 2200 بطانية على نحو 7 آلاف منكوبا ممن فقدوا معيلهم أو افراد من اسرهم او تضررت منازلهم من جراء الزلزال المدمر.

ومن جانبه ذكر مسؤول جمعية (النجاة) الخيرية مشاري العنزي في تصريح مماثل ل(كونا) "اننا سننتقل في المرحلة التالية من تدخلنا الى ترتيب امكانيات المساهمة في عمليات بناء ما تهدم من البيوت والمدارس والمراكز الصحية لإعادة الحياة الى المناطق المتضررين وتمكين المنكوبين من استئناف الحياة الطبيعية".

ولفت إلى انه تم عقد لقاء في هذا السياق تمهيدا لإعداد خطة بناء على تقدير الاحتياجات بالتنسيق مع الجهات الرسمية الكويتية المختصة ولاسيما وزارة الخارجية التي تشكل مظلة لدعم العمل الخيري الكويتي في الخارج بالإضافة الى المؤسسات الحكومية الأخرى.

وبدوره اعرب مدير الاغاثة في جمعية (نماء الخيرية) خالد الشامري عن اعتزازه بالمشاركة في حملة (فزعة للمغرب) مؤكدا "ان ذلك يأتي من منطلق مبدئي انساني لدى اهل الكويت ناهيك عن ان المصاب مس اشقاء لنا ما يجعل مسؤوليتنا مضاعفة".

وذكر انه وقف الى جانب الوفد الكويتي المكون من ممثلين عن 14 جمعية خيرية على هول المصاب الذي اصاب "الاشقاء نتيجة الزلزال المدمر الذي خلف آلاف الموتى والجرحى فضلا عن الدمار الكبير الذي اتى على المنازل والمرافق العمومية" سائلا المولى عز وجل ان يرحم الموتى ويعين المنكوبين.

وشكر الوفد المشارك سفارة دولة الكويت بالمغرب وعلى رأسها السفير عبد اللطيف اليحيا الذي عمل منذ وصول الوفد الى مطار الدار البيضاء على تسهيل مهمته والاطمئنان في كل لحظة على سلامته خاصة اثناء تواجد افراده في المناطق الجبلية الوعرة لإغاثة المنكوبين.

وتشمل الجمعيات المشاركة (الكويتية للإغاثة) و(الهيئة الاسلامية العالمية) و(احياء التراث الاسلامي) و(النجاة الخيرية) و(الشيخ عبد الله النوري) و(العون المباشر) و(صندوق اعانة المرضى) و(الرحمة العالمية) و(عطاء للعمل الانساني) و(الرعاية الاسلامية) و (بلد الخير) و(وآفاق الخير الكويتية) و(قوافل للإغاثة والتنمية) و(البنيان للتنمية المجتمعية). (النهاية) م ري / ط م ا