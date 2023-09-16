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الكويت تستضيف غدا دورة إقليمية بالتعاون مع (الطاقة الذرية) عن العلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا

9/16/2023 4:32:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 16 – 9 (كونا) –- أعلن مركز الكويت لمكافحة السرطان استضافة الكويت غدا الأحد دورة تدريبية إقليمية حول العلاج باستخدام المواد المشعة لمرضى سرطان البروستاتا وأورام الهرمونات العصبية ضمن التعاون مع وكالة الطاقة الذرية (IAEA).
وقال رئيس مجلس أقسام الطب النووي ورئيس قسم الطب النووي في المركز الدكتور عبدالرضا عباس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن الدورة التي تستمر خمسة أيام تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز سبل التعاون مع الدول العربية الواقعة في آسيا المشاركة في الدورة.
وأوضح عباس أن الدورة تهدف أيضا إلى تأهيل المشاركين ورفع كفاءتهم علميا وعمليا لتطبيقها في مراكز عملهم والتطرق إلى أحدث الخدمات العلاجية بالدوائيات المشعة في العالم ومناقشتها تمهيدا لتطبيقها في الخطط العلاجية للمرضى.
ولفت إلى أن استضافة قسم الطب النووي بالمركز لهذه الدورة يأتي ضمن اختياره ليكون مركزا إقليميا للتدريب بموجب الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (اتفاق عراسيا) (ARASIA) والتنسيق من خلال ضابط الاتصال الوطني للكويت الدكتور نادر العوضي من معهد الكويت للأبحاث العلمية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي لبيان الثقة العلمية والتقنية الذي تبوأته الكفاءات الكويتية وثمرة التعاون المستمر بين أقسام الطب النووي في الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال المشاريع التقنية والدورات التدريبية والذي له عظيم الأثر للارتقاء بتخصص الطب النووي في الكويت مما سينعكس إيجابا على الخدمات الطبية المقدمة بالمركز لمصلحة المرضى.
من جانبها قالت رئيس الدورة التدريبية الدكتورة فريدة الكندري ل(كونا) إن الدورة تجمع حوالي 40 مشاركا من الدول العربية في آسيا بما في ذلك عدد من دول الخليج والعراق واليمن علاوة على مشاركة أربعة خبراء عالميين وستة محليين يقدمون عددا من المحاضرات.
وأشارت الدكتورة الكندري إلى أن الدورة مسجلة بنظام التعليم المستمر (CME) لدى معهد الكويت للاختصاصات الطبية بواقع 25 نقطة من التصنيف 1. (النهاية)

م ر ف / ت م




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