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غزة :الصحة تحذر من توقف خدمات غسيل الكلى بمستشفيات القطاع

9/16/2023 4:31:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


غزة 16 أيلول (بترا) -أمجد الشوا - حذر مدير دائرة صيدلة المستشفيات بوزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور علاء حلس ، من توقف خدمات غسيل الكلى في مستشفيات القطاع ، جراء النقص الحاد في المستهلكات الطبية اللازمة للغسيل.
وطالب حلس في بيان صحفي ،اليوم السبت ، جميع الجهات ذات العلاقة التحرك العاجل لتوفير احتياجات مرضى الفشل الكلوي من المستهلكات الطبية اللازمة، ولاسيما ان هذا النقص يشكل خطراً على حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي منهم 38طفلاً يحتاجون ثلاث جلسات غسيل أسبوعياً لإبقائهم على قيد الحياة، موضحا أن المستودعات المركزية باتت فارغة تماماً من المستهلكات الطبية الخاصة بخدمات الغسيل من فلاتر و" كانيولات" وأنابيب دموية.
وأكد ان ما يتوفر في أقسام غسيل الكلى بالمستشفيات تكفي 10 أيام فقط على أكثر حد ، مبينا أن مستشفيات وزارة الصحة في القطاع تقدم ما يزيد عن 13 ألف جلسة غسيل كلى شهريا، وهي تمثل لهم الحياة .
--(بترا)
ا ش /اص /س س
16/09/2023 10:15:10

MENAFN16092023000117011021ID1107080845

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