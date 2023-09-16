الاقتصاد الرقمي: رقمنة 40 % من الخدمات الحكومية

عمان 16 أيلول (بترا)- غادة حماد- بلغ مجموع الخدمات الحكومية التي جرى رقمنتها 960 خدمة، بنسبة 40 بالمئة وفقا للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ضمن الخدمات الحكومية والرقمنة.

وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن هناك العديد من الإنجازات ضمن الخدمات الحكومية والرقمنة التي تحققت حتى الآن، منها إطلاق 8 تطبيقات حكومية للهواتف الذكية والتأشيرة الإلكترونية، وتطوير العديد من الأنظمة الإلكترونية الداخلية لدى العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية.

وأضافت الوزارة

لوكالة الأنباء الاردنية "بترا" اليوم السبت، أنه انشئ السجل الوطني الموحد للخدمات ليكون المنصة الموحدة لدى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية لإدارة سجل الخدمات الحكومية الخاص بها، وأيضا تدريب موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية على استخدام السجل لتمكينهم من المراجعة الدورية لبطاقات الخدمة وتحديثها بشكل دوري عبر النظام.

وجرى التعميم على جميع المؤسسات والدوائر الحكومية لاستخدام النظام وإدراج قيم مؤشرات الأداء للخدمات سواء للخدمات الرقمية أو المكانية للمساعدة على تقييم مدى كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية، وكذلك نشر بيانات بطاقات الخدمات الموثقة على السجل وعددها 2600 خدمة تقدم من قبل 54 مؤسسة حكومية على الموقع الإلكتروني سند، ولتكون البيانات الخاصة بالخدمات متاحة لجميع المواطنين.

وتابعت الوزارة أنه جرى"تطوير نظام إدارة الموارد الحكومية الموحد" ليكون نظاما مركزيا داخل معظم المؤسسات والدوائر الحكومية يتضمن إدارة الموارد المالية، إدارة الموارد البشرية، إدارة المشتريات، إدارة المخزون.

وشكلت الوزارة ، لجنة شراء تولت تحديد نطاق العمل والبحث عن الشركات العالمية ذات الخبرة والكفاءة بتطوير أنظمة (اي.ار.بي)، وإعداد وثائق عطاء تطوير وتفعيل نظام إدارة الموارد الحكومية واعتماده وتحديد الشركات ذات الخبرة لاستدراج عروضها الفنية والمالية.

وبينت أنه جرى إنشاء وتشغيل أول مركز للخدمات الحكومية – فرع المقابلين لتوفير خدمات متكاملة ذات أولوية للمواطنين خارج أوقات الدوام الرسمية، ويشمل المركز حاليا 21 مؤسسة حكومية تقدم 101 خدمة.

كما تم إنشاء الفرع الثاني لمراكز الخدمات الحكومية رسميا في مطار الملكة علياء الدولي والذي يعمل 24 ساعة يوميا طيلة أيام الاسبوع، ويشمل حاليا 46 خدمة لحوالي 15 مؤسسة حكومية.

وأشارت إلى أن العمل جار على تجهيز الفرع الثالث لمراكز الخدمات الحكومية – في إربد، وتجهيز فروع أخرى في العقبة، ومعان، جرش، والطفيلة، وتحديد نطاق عمل مراكز الخدمات الحكومية المتنقلة، وتفعيل نظام حجز المواعيد لدى مراكز الخدمة عبر تطبيق سند (كخيار للمواطن) والذي يمنحه الأولوية في الحصول على الخدمة داخل المركز.

وأوضحت الوزارة أنها أعادت تفعيل وتشغيل نظام بخدمتكم والذي يجري من خلاله سماع صوت المواطن بخصوص الخدمات الحكومية والأداء الحكومي لـحوالي 131 مؤسسة من خلال 3 قنوات رقمية (تطبيق بخدمتكم، موقع الحكومة الإلكترونية، مركز الاتصال الوطني) للاستفسارات، والشكاوي، والاقتراحات، والثناء، والإبلاغ عن المخالفات.

كما وفرت العديد من الخدمات عبر تطبيق سند، شملت " 150 خدمة إجرائية، خدمة المستندات الرقمية، خدمة التوقيع الرقمي، خدمة الدفع الإلكتروني، وحوالي 350 خدمة استعلامية وخدمات معلومات السجلات الشخصية"، وتفعيل استخدام الوثائق الإلكترونية الرقمية المشفرة والمحمية برمز (كيو ار كود) الصادرة من المؤسسات والدوائر الحكومية بشكل إلكتروني مع توفر إمكانية التحقق من موثوقيتها عبر تطبيق سند، وتفعيل التوقيع الرقمي للمستندات والوثائق من خلال تطبيق سند، والانتهاء من توفير تسجيل وتفعيل غير الأردني على تطبيق سند، وبلغ عدد المفعلين للهوية الرقمية عبر تطبيق سند نحو 500 ألف هوية رقمية.

واوضحت الوزارة أنه تم تطوير الأنظمة الداخلية لعدد من المؤسسات والدوائر الحكومية ( الأنظمة البنكية والعمليات الداخلية لصندوق توفير البريد، النظام الإلكتروني لإدارة محطات المعرفة، نظام تراسل2، تفعيل نظام التفتيش الموحد في 8 مؤسسات حكومية، النظام الداخلي لوزارة التنمية الاجتماعية، النظام الداخلي لدائرة الأراضي والمساحة، صيانة نظام ميزان/ وزارة العدل)خلال عام 2023.

كما انتهى ربط العديد من المواقع لمؤسسات حكومية وصحية وتعليمية على شبكة الالياف الضوئية وعددها (1039 في محافظات الجنوب، و1032 في محافظات الشمال، و357 في محافظة العاصمة)، وتحديث معايير تصميم المواقع الإلكترونية الحكومية واطلاق 6 مواقع إلكترونية وفق المعايير المحدثة، وجار العمل على تطوير 8 مواقع إلكترونية أخرى، والانتهاء من تطوير منصة وتطبيق هاتف للمقصورة الرئاسية المعنية بسفر واستقبال الشخصيات المهمة، وتحديث منظومة الربط البيني الحكومي، وتحديث المرحلة الأولى للشبكات الداخلية للمؤسسات الحكومية، والانتهاء من تطبيق نظام مراقبة مركز عمليات الحكومة الإلكترونية.

--(بترا)

غ ح/ف ج

16/09/2023 09:33:20