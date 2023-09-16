انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية 550 نقطة

نيويورك 16 أيلول (بترا)- تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، حوالي 550 نقطة بعد ارتفاعها الخميس الماضي 500 نقطة.

كما انخفض مؤشر داو جونز، أمس الجمعة، 288 نقطة ليغلق على 34618 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 217 نقطة ليصل إلى 13708 نقطة.

أما مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) فانخفض 54 نقطة ليصل إلى 4450 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، 19 نقطة ليصل إلى 1847 نقطة.

وفي قطاع البنوك، تراجع سهم بنك (غولدمان ساكس)، دولارين، ليغلق على 342 دولارا للسهم الواحد، واستقر سهم بنك (شيس منهاتن) عن 148 دولارا للسهم الواحد.

وفي الشركات الكبرى، انخفض سعر شركة ابل قليلا ليغلق عند 175 دولارا للسهم الواحد، وانخفض أيضا سعر شركة بوينغ دولارا تقريبا ليغلق عند 208 دولارات للسهم الواحد. أما سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" فوصل إلى 91 دولارا للبرميل الواحد

--(بترا)

م د/ ف ج

16/09/2023 07:56:42