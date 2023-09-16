طقس معتدل حتى الثلاثاء

عمان 16 أيلول (بترا)-توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن تكون درجات الحرارة العظمى اليوم السبت، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، والأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في بقية المناطق، وأن تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

كما توقعت في تقريرها الصادر اليوم، أن يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء يومي الاثنين والثلاثاء، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 32 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15 وفي مرتفعات الشراة 28 - 14، وفي مناطق البادية 35 - 20، وفي مناطق السهول 32 - 19، وفي الأغوار الشمالية 38 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 26، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 38 - 25 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/اص

16/09/2023 07:51:01