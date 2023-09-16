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المولوية المصرية تقدم حفلاً بساقية الصاوى 30 سبتمبر

9/16/2023 4:31:20 AM
(MENAFN- Youm7) تقدم فرقة المولوية المصرية حفلاً صوفياً بقاعة النهر بساقية الصاوى يوم السبت الموافق 30 سبتمبر الحالى، فى تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك بقياده منشدها عامر التونى، وتتضمن الحفل مزيجا فنيا يعد أحد ألوان التراث المصرى، حيث يجمع رقصة التنورة الشهيرة مع الإنشاد الدينى والابتهالات.





المولية




وتعد الفرقة من أقدم وأعرق التجارب الفنية المقدمة لنوعية الإنشاد الصوفى والأجواء الصوفية عامة على طريقة "المولوية "، وضع أساسها منشدها وقائدها عامر التونى منذ أكثر من عقدين، وتقدم "شو" غنائيا استعراضيا ممتزجا بالابتهالات، ومن أشهر أغانيها "تضيق بنا الدنيا" و"متى يا حبيب القلب".



يذكر أن المولوية فن فلكلوري نشأ عن أحد الطرق الصوفية السنية التي أسسها الشيخ جلال الدين الرومي ودخلت إلي مصر مع الفتح العثماني وكان يطلق عليها اسم مسرح الدراويش، وتأسست فرقة المولوية المصرية على يد منشدها ومنظرها الفكرة عامر التونى عام 1994 بهدف إلقاء الضوء على التراث المولوى المصري ونشره فى مختلف دول العالم تأكيداً على خصوصية الثقافة والفنون المصرية وهويتها المميزة.







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