المولوية المصرية تقدم حفلاً بساقية الصاوى 30 سبتمبر
التاريخ
9/16/2023 4:31:20 AM
(MENAFN- Youm7) تقدم فرقة المولوية المصرية حفلاً صوفياً بقاعة النهر بساقية الصاوى يوم السبت الموافق 30 سبتمبر الحالى، فى تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك بقياده منشدها عامر التونى، وتتضمن الحفل مزيجا فنيا يعد أحد ألوان التراث المصرى، حيث يجمع رقصة التنورة الشهيرة مع الإنشاد الدينى والابتهالات.
المولية
وتعد الفرقة من أقدم وأعرق التجارب الفنية المقدمة لنوعية الإنشاد الصوفى والأجواء الصوفية عامة على طريقة "المولوية "، وضع أساسها منشدها وقائدها عامر التونى منذ أكثر من عقدين، وتقدم "شو" غنائيا استعراضيا ممتزجا بالابتهالات، ومن أشهر أغانيها "تضيق بنا الدنيا" و"متى يا حبيب القلب".
يذكر أن المولوية فن فلكلوري نشأ عن أحد الطرق الصوفية السنية التي أسسها الشيخ جلال الدين الرومي ودخلت إلي مصر مع الفتح العثماني وكان يطلق عليها اسم مسرح الدراويش، وتأسست فرقة المولوية المصرية على يد منشدها ومنظرها الفكرة عامر التونى عام 1994 بهدف إلقاء الضوء على التراث المولوى المصري ونشره فى مختلف دول العالم تأكيداً على خصوصية الثقافة والفنون المصرية وهويتها المميزة.
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