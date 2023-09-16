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أوبرا الإسكندرية تحتفى بمئوية سيد درويش بحفل غنائى لأعماله الليلة

9/16/2023 4:31:20 AM
(MENAFN- Youm7) ضمن احتفالات
دار الأوبرا المصرية ،
برئاسة الدكتور خالد داغر، بمئوية الموسيقار سيد درويش، يقدم طلاب مركز تنمية مواهب بأوبرا الإسكندرية فصلى الكورال تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني والباليه تدريب وإخراج ورؤية فنية للدكتور عصام عزت حفلا فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت على مسرح سيد درويش.








طلاب مركز تنمية مواهب بأوبرا الإسكندرية




يتضمن البرنامج باقة من أهم وأشهر أعمال سيد درويش منها النشيد الوطنى، الحلوة دى، أهو ده اللى صار، طلعت يامحلا نورها، دنجى دنجى ، زورونى كل سنه مره وأنا المصرى.



يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني للأجيال الجديدة وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة ، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.







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