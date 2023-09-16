تعرف على نجوم مصر المشاركين بأصواتهم فى فيلم أسد الصحراء

فيلم أسد الصحراء شارك فى بطولته نجوم عالميين، لكن النجوم المصريين كانت لها البطولة الصوتية فى النسخة المدبلجة وهؤلاء هم نجوم الفيلم من مصر: الفنان عبد الله غيث قدم الأداء الصوتى باللغة العربية للزعيم والمناضل عمر المختار، عادل المهيلمي قدم "غراتسياني، كمال حسين قدم "ديوديتشي"، وعمر الحريري قدم "موسوليني"، قاضي في مخيم "وإبراهيم الشامي قدم" الغرياني، قاضي في المحكمة "، وقدم جميل راتب دور " توميللي " وحسين الشربيني " أميديو " .

جدير بالذكر أنه بعد عرض الفيلم منعت إيطاليا عرضه تمامًا لإساءته للجيش وصورة الدولة الإيطالية حتى عام 2009 بعد أول زيارة فى تاريخ معمر القذافى لإيطاليا ليعرض التليفزيون الإيطالى الفيلم.

اشترك في الفيلم عدد كبير من الممثلين ما يقارب من 250 ممثلاً، من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان ويوغسلافيا وإسبانيا ومالطا ومصر ولبنان وتونس والسودان وليبيا وسيرلنكا، بالإضافة إلى أكثر من 5000 من الممثلين المساعدين.

بدأ تصوير الفيلم بالتحديد في 4 مارس 1979 م فى منطقة صحراوية تبعد 64 كم عن مدينة بنغازى فى ليبيا، وأيضا فى منطقة الواحات بالقرب من مدينة اوجلة وفى الجبل الأخضر شرقي ليبيا علما بأن معظم مواقع التصوير كانت هي مواقع الأحداث الحقيقية، وانتهى في 2 أكتوبر من نفس العام.

أما بخصوص أول عرض عالمي للفيلم كان يوم 4 أبريل 1981 م في دولة الكويت، كما عرض في نفس الشهر في الولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء أخرى من العالم.

ميزانية الفيلم كانت ضخمة للغاية وقدرت بنحو 35 مليون دولار أمريكى.