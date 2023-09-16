الأستاذ والتلميذ.. كيف بدأت علاقة فؤاد المهندس بنجيب الريحانى؟

وكانت هناك علاقة خاصة جمعت بين فؤاد المهندس والفنان الراحل نجيب الريحاني، إذ تتلمذ "المهندس" على يديه، وتعلم منه الحب والإخلاص للفن، وأن يقدمه من قلبه دون أى ابتذال، حسب حديثه عن "الريحاني" في أحد لقاء تليفزيوني سابق.

حيث حكى "المهندس" عن كواليس اللقاء الأول الذى جمعه بالريحاني وهو طالب في كلية التجارة، قائلًا: "روحت عشان أخد منه حديث، وروحت أوضة مكتبه، وفضلت واقف باصص ليه ومتكلمتش، قالي إنت مين قولتله "تلميذ في كلية التجارة"، عايز أي؟، وأخبرته أنا جاي اخد من سيادتك حديث ظريف فخدت منه الحديث، وبعدها تشجعت وطلبت منه يخرجلنا في مسرح الجامعة، في البداية قالي مش فاضي للحاجات دي قولتله إحنا رجالة وبنعتمد على نفسنا".

وتابع أنه بعدها اختار لهم رواية بعنوان "حكاية كل يوم"، ليشاهد ما سوف يفعلونه بها، وبالفعل قام بإخراج المسرحية وتقسيم الأدوار عليهم، حتى تمكن وقتها فريق مسرح كلية التجارة بالفوز بكأس يوسف وهبي لأول مرة، ومن هنا استمرت العلاقة التي تجمع الأستاذ بتلميذه".

وعن علاقته بـ "الريحاني"، أشار إلى أنه في البداية كان يناديه بالتلميذ دون أن يتذكر اسمه على الرغم من أنه كان يقوم بتوصيله إلى المطار وإعادته كل مرة، وفي إحدى المرات ضغط عليه ليتذكر اسمه، ومن وقتها بدأ يناديه "فؤاد".

كما ذكر خلال اللقاء أنه الوحيد الذي كان يسمح له أستاذه بالوقوف في كواليس أعماله، لرؤيته وهو يمثل، موضحا: "أنا اتربيت في مسرح نجيب الريحاني، وشوفت كل النجوم هناك زي حسن فايق، وماري منيب، وميمي وزوزو شكيب، واتعلمت منهم إن محدش فيهم كان بيقول أنا لوحدي ولا إنه يحاول يظهر نفسه بس، فخدت منهم عدم الأنانية في العمل".

كما أشار إلى أنه تعلم الكثير من "الريحاني" خلال رحلته الفنية معه، موضحا: "أخدت من الريحاني تقل العمل بتاعه، والقيمة بتاعته، الريحاني كان يبدأ في حل مشكلة مثلا من المشاكل، ويوجد الناس اللي يعملوها، كان خطير، أنا مسميه الهرم الرابع، وخدت منه أيضا إزاي أبص للحوار وأشوفه إزاي حلو وحش، يتعدل ميتعدلش، أشوف الترابط ما بين الشخصيات بعضها وببعض".

قدم فؤاد المهندس الكثير من الأفلام السينمائية من أبرزها فيلم "أرض النفاق"، وفيلم "رجوع أخطر رجل في العالم"، وفيلم " العتبة جزاز"، وفيلم انت اللي قتلت بابايا"، وفيلم "عائلة زيزي"، وفيلم "جناب السفير"، وفيلم "شنبو في المصيدة "وغيرها من الأفلام التي لها بصمة في عالم السينما المصرية.

عشق فؤاد المهندس المسرح بالرغم من نجاحه في السينما، واهتم بتقديم العديد من المسرحيات الناجحة منها، "سيدتي الجميلة"، "حواء الساعة 12"، "السكرتير الفني"، "إنها حقا عائلة محترمة"، "سك على بناتك"، "عشان خاطر عيونك"، "هالة حبيبتي"،" انا وهو وهى"، و كان يتمتع بموهبة الغناء و له عديد من الأغنيات و المنولوجات ،و قدم فوازير رمضان و مسلسلات تليفزيونية و برنامج الشهير في الإذاعة " كلمتين و بس "، ترك الراحل "الأستاذ" فؤاد المهندس اعمال خالدة تظل شاهدة على عظمة تاريخه الفني.