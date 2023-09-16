نصيحة من ذهب من فؤاد المهندس لممثلى الكوميديا الجدد.. فى ذكرى رحيله

وجاء فى نصيحة: أقول له يجب أن تثق فى نفسك أولاً.. حاول أن تفهم ما يرضى الجمهور وأن تتجاوب معه بصدق حتى يتجاوب هو الآخر معك.. أقول له إن الكوميديا تتطلب ممن يؤديها أن يكون ذكيًا، حاضر البديهة، وعدم التعالى على الآخرين".

وأضاف مهندس الكوميديا: "أقول له أيضًا كلما تقدمت فى العمل يجب أن تضع نصب عينيك دائمًا أنك ما زلت فى بداية الطريق.. بمعنى إياك والغرور فهو الآفة التي تقتل الفنان وتقضى عليه فى المهد".

يذكر أن النجم فؤاد المهندس، قدم الكثير من الأفلام السينمائية من أبرزهم، فيلم "ارض النفاق" |، وفيلم "رجوع أخطر رجل في العالم"، وفيلم "العتبة جزاز"، وفيلم انت اللي قتلت بابايا"، وفيلم "عائلة زيزي"، وفيلم "جناب السفير"، وفيلم "شنبو في المصيدة "وغيرها من الأفلام التي لها بصمة في عالم السينما المصرية.

عشق فؤاد المهندس المسرح بالرغم من نجاحه في السينما، وأهتم في تقديم العديد من المسرحيات الناجحة منها، "سيدتي الجميلة"، "حواء الساعة 12"، "السكرتير الفني"، "إنها حقا عائلة محترمة"، "سك على بناتك"، "عشان خاطر عيونك"، "هالة حبيبتي"،" انا وهو وهى"، و كان يتمتع بموهبة الغناء و له عديد من الأغنيات و المنولوجات ،و قدم فوازير رمضان و مسلسلات تليفزيونية و برنامج الشهير في الإذاعة " كلمتين و بس "، ترك الراحل "الأستاذ" فؤاد المهندس اعمال خالدة تظل شاهدة على عظمة تاريخه الفني.

توفى عملاق الكوميديا فؤاد المهندس يوم 16 سبتمبر 1927، وهو نفس شهر ميلادة، حيث توفي عن عمر ناهز 82 عامًا، وكان ذلك أثر تعرضه إلى أزمة قلبية حادة.