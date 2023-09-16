طريقة عمل الجلاش بالتونة.. أكلة خفيفة وسهلة

طريقة عمل الجلاش بالتونة.. أكلة خفيفة وسهلة
التاريخ
9/16/2023 4:31:16 AM
(MENAFN- Youm7) الجلاش بالتونة من الأكلات الخفيفة وتعتبر من المعجنات التي يمكن تقديمها في منتصف الأسبوع في وجبات الغداء ، أو كعشاء خفيف، ويعتبر الجلاش بالتونة وجبة متوازنة تجمع بين النكهات الغنية والمكونات الصحية. ويستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل الجلاش بالتونة على طريقة الشيف الشيماء أسامة.
الجلاش بالتونة طريقة عمل الجلاش بالتونة: المكونات:
علبة تونة أو أكثر من علبة على حسب الرغبة في الحشو
بصلة مكعبات
فلفل ألوان
زيتون حسب الرغبة
طماطم
جبنة موتزريلا
ملعقة من السمن
ملعقة من الزيت
كوب لبن
طريقة تحضير الجلاش بالتونة:
بيضة
حضري التونة
ثم قومي بتصفيتها بطريقة جيدة من الماء والزيت
ثم قومي بإضافة الملح والكمون والفلفل بمقدار ربع ملعقة
ثم قومي بتقطيع الطماطم والفلفل والألوان
ثم حضري الصينية وادهنيها
ثم حضري كل ورقتين وادهنيها بالزيت لحين الوصول إلى نصف لفة الجلاش
ثم ضيفي الحشو المكون من الزيتون والتونة
ثم قومي بإضافة باقي اللفة بنفس الطريقة
ثم ضيفي الفلفل على الزيتون الألوان على الوجه
ثم قومي بتقطيع الجلاش بالسكين
ثم حضري الفرن وادخليها
على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق
ثم انتظري
لحين حصولها على اللون
الأصفر
الذهبي
ثم ضيفي اللبن مع البيض والملح والجبنة والفلفل
لحين يتشرب، ويمكن إعادتها إلى الفرن مرة أخري لإذابة الجبن
الجلاش بالتونة
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