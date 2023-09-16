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طريقة عمل الجلاش بالتونة.. أكلة خفيفة وسهلة

9/16/2023 4:31:16 AM
(MENAFN- Youm7) الجلاش بالتونة من الأكلات الخفيفة وتعتبر من المعجنات التي يمكن تقديمها في منتصف الأسبوع في وجبات الغداء ، أو كعشاء خفيف، ويعتبر الجلاش بالتونة وجبة متوازنة تجمع بين النكهات الغنية والمكونات الصحية. ويستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل الجلاش بالتونة على طريقة الشيف الشيماء أسامة.


الجلاش بالتونة طريقة عمل الجلاش بالتونة: المكونات:

علبة تونة أو أكثر من علبة على حسب الرغبة في الحشو

بصلة مكعبات

فلفل ألوان

زيتون حسب الرغبة

طماطم

جبنة موتزريلا


ملعقة من السمن

ملعقة من الزيت

كوب لبن


بيضة

طريقة تحضير الجلاش بالتونة:

حضري التونة
ثم قومي بتصفيتها بطريقة جيدة من الماء والزيت

ثم قومي بإضافة الملح والكمون والفلفل بمقدار ربع ملعقة

ثم قومي بتقطيع الطماطم والفلفل والألوان


ثم حضري الصينية وادهنيها
ثم حضري كل ورقتين وادهنيها بالزيت لحين الوصول إلى نصف لفة الجلاش

ثم ضيفي الحشو المكون من الزيتون والتونة

ثم قومي بإضافة باقي اللفة بنفس الطريقة

ثم ضيفي الفلفل على الزيتون الألوان على الوجه

ثم قومي بتقطيع الجلاش بالسكين

ثم حضري الفرن وادخليها
على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق

ثم انتظري
لحين حصولها على اللون
الأصفر
الذهبي

ثم ضيفي اللبن مع البيض والملح والجبنة والفلفل

لحين يتشرب، ويمكن إعادتها إلى الفرن مرة أخري لإذابة الجبن



الجلاش بالتونة



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