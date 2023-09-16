7 نصائح للعروس لرائحة مميزة فى يوم الزفاف.. النظام الغذائى مهم

7 نصائح للعروس لرائحة مميزة فى يوم الزفاف.. النظام الغذائى مهم
التاريخ
9/16/2023 4:31:16 AM
(MENAFN- Youm7) يوم الزفاف هو يوم خاص يتطلب الكثير من التجهيزات والاهتمام بالتفاصيل. واحدة من هذه التفاصيل الهامة هي رائحة العروس. يعتبر اهتمام العروس برائحتها خلال هذا اليوم الطويل من أهم الأمور. فالرائحة لها قدرة على إحداث انطباع قوي وتأثير عميق على الذكريات والمشاعر. تختلف الخيارات بين العطور والزيوت العطرية، ومن المهم اختيار رائحة تناسب الشخصية والأجواء المرغوبة فيها. ولرائحة جميلة تعزز الثقة وتضفي لمسة من الأناقة والجاذبية للعروس إليكِ بعض النصائح من موقع "Brides":
استخدمي عطرًا خفيفًا:
اختاري عطرًا ذو رائحة منعشة وخفيفة، حتى لا يغلب رائحته على باقي العناصر العطرية في يومك.
منتجات عناية بالجسم معطرة:
اختاري منتجات الاستحمام والعناية بالجسم التي تتميز برائحة مميزة ومنعشة لتستمر معك طوال اليوم.
عطر
استخدمي مزيل العرق المناسب:
اختاري مزيل عرق فعال وذو رائحة جيدة لمنع رائحة العرق غير المرغوب فيها.
اختاري الملابس المناسبة:
أسفل فستان الزفاف ، اختاري الملابس المصنوعة من الأقمشة التي تسمح بتنفس الجلد وتمتص العرق، وذلك للحفاظ على انتعاشك وتجنب الروائح غير المرغوب فيها.
عروس
تجنبي الأطعمة الرائحة القوية:
في الأيام السابقة لحفل الزفاف احرصي أن تتجنبي تناول الأطعمة التي تسبب رائحة غير مرغوب فيها مثل الثوم والبصل.
اشربي الماء بانتظام:
استمري في شرب الماء بانتظام للمساعدة في إبقاء جسمك مرطبًا وتقليل رائحة الفم.
استمتعي بالاسترخاء:
قد يساعد الاسترخاء والتمتع بيوم زفافك على الحفاظ على رائحة طبيعية ومميزة، حيث يجعل التوتر العرق يزداد كما يجعل رائحة العرق سيئة.
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