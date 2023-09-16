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7 نصائح للعروس لرائحة مميزة فى يوم الزفاف.. النظام الغذائى مهم

9/16/2023 4:31:16 AM
(MENAFN- Youm7) يوم الزفاف هو يوم خاص يتطلب الكثير من التجهيزات والاهتمام بالتفاصيل. واحدة من هذه التفاصيل الهامة هي رائحة العروس. يعتبر اهتمام العروس برائحتها خلال هذا اليوم الطويل من أهم الأمور. فالرائحة لها قدرة على إحداث انطباع قوي وتأثير عميق على الذكريات والمشاعر. تختلف الخيارات بين العطور والزيوت العطرية، ومن المهم اختيار رائحة تناسب الشخصية والأجواء المرغوبة فيها. ولرائحة جميلة تعزز الثقة وتضفي لمسة من الأناقة والجاذبية للعروس إليكِ بعض النصائح من موقع "Brides":

استخدمي عطرًا خفيفًا:
اختاري عطرًا ذو رائحة منعشة وخفيفة، حتى لا يغلب رائحته على باقي العناصر العطرية في يومك.
منتجات عناية بالجسم معطرة:
اختاري منتجات الاستحمام والعناية بالجسم التي تتميز برائحة مميزة ومنعشة لتستمر معك طوال اليوم.



عطر


استخدمي مزيل العرق المناسب:
اختاري مزيل عرق فعال وذو رائحة جيدة لمنع رائحة العرق غير المرغوب فيها.
اختاري الملابس المناسبة: أسفل فستان الزفاف ، اختاري الملابس المصنوعة من الأقمشة التي تسمح بتنفس الجلد وتمتص العرق، وذلك للحفاظ على انتعاشك وتجنب الروائح غير المرغوب فيها.



عروس


تجنبي الأطعمة الرائحة القوية: في الأيام السابقة لحفل الزفاف احرصي أن تتجنبي تناول الأطعمة التي تسبب رائحة غير مرغوب فيها مثل الثوم والبصل.
اشربي الماء بانتظام:
استمري في شرب الماء بانتظام للمساعدة في إبقاء جسمك مرطبًا وتقليل رائحة الفم.
استمتعي بالاسترخاء:
قد يساعد الاسترخاء والتمتع بيوم زفافك على الحفاظ على رائحة طبيعية ومميزة، حيث يجعل التوتر العرق يزداد كما يجعل رائحة العرق سيئة.



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