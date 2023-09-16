لافتة مطعم ضخمة كادت تسحق رأس سيدة فى أمريكا بسبب عاصفة شديدة.. فيديو وصور

لافتة مطعم ضخمة كادت تسحق رأس سيدة فى أمريكا بسبب عاصفة شديدة.. فيديو وصور
التاريخ
9/16/2023 4:31:15 AM
(MENAFN- Youm7) كادت امرأة من ولاية لويزيانا الأمريكية تلقى حتفها بعد سقوط لافتة سلسلة المطاعم الأمريكية للطعام المكسيكي "تاكو بيل" على سيارتها في أعقاب عاصفة شديدة شهدتها الولاية الأسبوع الماضي.
وحسب ما نشره موقع صحيفة"ديلي ميل" البريطانى، كانت المرأة تنتظر تحضير وجبتها أمام المطعم عندما
سقطت اللافتة
على الجزء الخلفي من سيارتها وسحقها بالكامل، ونتج عن ذلك إصابة المرأة بجرح طفيف في رأسها و تتلقى الآن العلاج في المستشفى المحلي، وقالت ماديسون دايلي، ابنة المرأة المصابة: إن والدتها كانت في طريقها لاصطحاب إخوتها من المدرسة عندما توقفت لتناول الطعام.
وقال أحد الضباط: "وصلت فرق الطوارئ الطبية إلى المكان بسرعة، وتم إخراج المرأة المصابة من السيارة بعناية شديدة وبأعجوبة"، وبحسب ما ورد أصيبت المرأة بجرح طفيف في رأسها ولا توجد إصابات خطيرة أخرى، وهي تتلقى العلاج في المستشفى المحلي.
وأشار التقرير إلى أن المرأة كانت تنتظر فى ممر السيارات بطريق المطعم للحصول على الطعام، ولاحظت أن الرياح تهز لافتة المطعم قبل أن تسقط بجوارها مباشرة.
وكانت منطقة كراولي شهدت عواصف شديدة الأسبوع الماضي، ولم تتضرر سيارة المرأة فقط بل كانت هناك عربة ذات 18 عجلة على الطريق المتجه غربًا وتحطمت بسبب الرياح العاتية في أبرشية أكاديا، وأضاف أن هناك عدة خطوط كهرباء سقطت بالإضافة إلى سقوط الكثير من الأشجار في المنطقة.
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