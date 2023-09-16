لافتة مطعم ضخمة كادت تسحق رأس سيدة فى أمريكا بسبب عاصفة شديدة.. فيديو وصور

وحسب ما نشره موقع صحيفة"ديلي ميل" البريطانى، كانت المرأة تنتظر تحضير وجبتها أمام المطعم عندما

سقطت اللافتة

على الجزء الخلفي من سيارتها وسحقها بالكامل، ونتج عن ذلك إصابة المرأة بجرح طفيف في رأسها و تتلقى الآن العلاج في المستشفى المحلي، وقالت ماديسون دايلي، ابنة المرأة المصابة: إن والدتها كانت في طريقها لاصطحاب إخوتها من المدرسة عندما توقفت لتناول الطعام.







وقال أحد الضباط: "وصلت فرق الطوارئ الطبية إلى المكان بسرعة، وتم إخراج المرأة المصابة من السيارة بعناية شديدة وبأعجوبة"، وبحسب ما ورد أصيبت المرأة بجرح طفيف في رأسها ولا توجد إصابات خطيرة أخرى، وهي تتلقى العلاج في المستشفى المحلي.







وأشار التقرير إلى أن المرأة كانت تنتظر فى ممر السيارات بطريق المطعم للحصول على الطعام، ولاحظت أن الرياح تهز لافتة المطعم قبل أن تسقط بجوارها مباشرة.







وكانت منطقة كراولي شهدت عواصف شديدة الأسبوع الماضي، ولم تتضرر سيارة المرأة فقط بل كانت هناك عربة ذات 18 عجلة على الطريق المتجه غربًا وتحطمت بسبب الرياح العاتية في أبرشية أكاديا، وأضاف أن هناك عدة خطوط كهرباء سقطت بالإضافة إلى سقوط الكثير من الأشجار في المنطقة.