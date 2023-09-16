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الإسكان: قرعة علنية لأراضى مقابر بمدينة العاشر من رمضان 17 سبتمبر و17 أكتوبر

9/16/2023 4:31:13 AM
(MENAFN- Youm7) قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، إنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص 261 قطعة أرض مقابر "
للمسلمين " بنظام اللحد بمساحة (40م2) للمقبرة ، و 162 قطعة أرض مقابر
" مسيحيين " بمساحة 60م2، والسابق طرحها للمقيمين بمدن ( العاشر من رمضان
– الشروق – العبور ) بنظام مقابل الانتفاع والتي تم الإعلان عنها خلال شهر مايو 2023.



وأضاف المهندس علاء منيع، أن الموعد المحدد لإجراء القرعة الخاصة بمقابر المسلمين يوم الأحد الموافق 17/9/2023 بمقر الجهاز، كما أن الموعد المحدد لإجراء القرعة العلنية الخاصة بمقابر المسيحيين يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2023، وعلى المتقدمين للحصول على مقابر الحضور بدءا من الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم المحدد، لإجراء عملية تسجيل الحضور.



ونوه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، عن أنه سيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرا فى اليومين المحددين للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال السداد، وأنه تم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز من الدخول في القرعة العلنية.



وفي سياق متصل، أشار المهندس علاء منيع، إلى أنه تم متابعة استكمال تنفيذ حضانة بالحى 16 بالقطعة رقم 76 بالمنطقة رقم 5، كما تم متابعة استكمال تنفيذ سوق تجارية نموذج 12 محلاً بالحى 16 بالقطعة رقم 75 بالمنطقة رقم 5 .











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