معرض سكتش يجمع نخبة من الفنانين والكتاب بمتحف محمود خليل الخميس

ومن بين الفنانين المشاركين بالمعرض جاذبية سرى، وتحية حليم وعطيات سيد، وجميل شفيق، الدسوقى فهمى، إبراهيم غزالة، وجمال مليكه، وجورج بهجورى، وحسن عبد الفتاح، وحمدى عبد الله، ورضا عبد السلام، ومسير فؤاد، وطارق زبادى، وعز الدين نجيب، وعلى عاشور وعمر الفيومى، ومحمد أبو النجا، ومحمد عبد المنعم، ومحمد عبلة، ومحمد عرابى، ومصطفى الرزاز، ومصطفى الفقى وياسر نبايل.

أما بالنسبه للنقاد والكتاب المشاركين بالمعرض فهم: عز الدين نجيب، ورضا عبد السلام، ومصطفى عيسى، وعبد الرازق عكاشة، وخالد البغدادى، وأيمن أبو زيد، رانية خلاف، وياسر سلطان، وياسر جاد.

جدير بالذكر أن متحف محمود خليل وحرمه، يضم أعمالا نادرة لفنانين عالميين مثل رينوار وفان جوخ وجوجان ورودان وغيرهم، تم تشييده كمقر إقامة للسياسي المصري الذي يحمل اسمه عام 1920علي الطراز الفرنسي وتبلغ مساحته الكلية (8450) متر2 ومساحة المباني به تبلغ (538,25) متر2 ومساحة الفراغ المحيط (7911,75) متر2، ومكون من أربعة طوابق وبعد وفاة مالكه عام 1953 أوصي بهذه المقتنيات لزوجته علي أن يتم تحويله إلى متحف يتبع الحكومة المصرية بعد رحيلها وكان افتتاح القصر كمتحف لأول مرة عام 1962 نقل بعدها إلي قصر الأمير عمرو إبراهيم بالزمالك عام 1971 ثم أعيد افتتاحه عام 1979، وتضم مقتنياته عدد من اللوحات الزيتية والمائية والباستيل يصل عددها إلى 304 لوحة من إبداعات 143 مصورا من بينها 30 لوحة لتسع مصورين, كما يبلغ عدد التماثيل البرنزية والرخامية والجبسية حوالي 50 تمثالاً من صنع 14 مثالاً هذا إلى جانب مجموعة أعمال أعظم فناني القرن التاسع عشر.