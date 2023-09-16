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تعرف على الروايات الأكثر مبيعا فى قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الجارى

9/16/2023 4:31:09 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية
عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية وجاءت القائمة كالتالى..


رواية هولي

جاءت في المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، رواية هولى، بواسطة ستيفن كينج، وتدور حول تحقيق تقوم به المحققة الخاصة هولي جيبني فيما إذا كان لزوجين من الأكاديميين الثمانينيين علاقة باختفاء بوني دال.


هولى


رواية الأشياء التي تركناها وراءنا

جاءت في المرتبة الثانية من قائمة نيويورك تايمز، رواية الأشياء التي تركناها وراءنا بواسطة لوسي سكور، تدور حول أمين مكتبة بلدة صغيرة يمتلك سرًا غامضًا من ماضيه يتكشف عبر الأحداث.


الأشياء التي تركناها وراءنا


رواية الانتقام في الموت

احتلت رواية الاسترداد في الموت، بواسطة جي دي روب المرتبة الثالثة من قائمة نيويورك تايمز، وتدور حول بحث "إيف دالاس" في وفاة نقيب في الشؤون الداخلية.


الاسترداد فى الموت


رواية الجناح الرابع

جاءت فى المرتبة الرابعة، من قائمة نيويورك تايمز، رواية "الجناح الرابع" للكاتبة ريبيكا ياروس، وتدور حول حث القائد العام، لـ فيوليت سورنجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنين.


رواية الجناح الرابع


رواية النهر الذى نتذكره

جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة، من قائمة نيويورك تايمز رواية النهر الذى نتذكره، بواسطة وليام كينت كروجر، وتدور حول تحقيقات مع عمدة المدينة في مقتل مالك أرض ثري في بلدة صغيرة في ولاية مينيسوتا في عام 1958.


النهر الذي نتذكره



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