تعرف على الروايات الأكثر مبيعا فى قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الجارى

تعرف على الروايات الأكثر مبيعا فى قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الجارى
التاريخ
9/16/2023 4:31:09 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية
عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية وجاءت القائمة كالتالى..
رواية هولي
جاءت في المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، رواية هولى، بواسطة ستيفن كينج، وتدور حول تحقيق تقوم به المحققة الخاصة هولي جيبني فيما إذا كان لزوجين من الأكاديميين الثمانينيين علاقة باختفاء بوني دال.
هولى
رواية الأشياء التي تركناها وراءنا
جاءت في المرتبة الثانية من قائمة نيويورك تايمز، رواية الأشياء التي تركناها وراءنا بواسطة لوسي سكور، تدور حول أمين مكتبة بلدة صغيرة يمتلك سرًا غامضًا من ماضيه يتكشف عبر الأحداث.
الأشياء التي تركناها وراءنا
رواية الانتقام في الموت
احتلت رواية الاسترداد في الموت، بواسطة جي دي روب المرتبة الثالثة من قائمة نيويورك تايمز، وتدور حول بحث "إيف دالاس" في وفاة نقيب في الشؤون الداخلية.
الاسترداد فى الموت
رواية الجناح الرابع
جاءت فى المرتبة الرابعة، من قائمة نيويورك تايمز، رواية "الجناح الرابع" للكاتبة ريبيكا ياروس، وتدور حول حث القائد العام، لـ فيوليت سورنجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنين.
رواية الجناح الرابع
رواية النهر الذى نتذكره
جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة، من قائمة نيويورك تايمز رواية النهر الذى نتذكره، بواسطة وليام كينت كروجر، وتدور حول تحقيقات مع عمدة المدينة في مقتل مالك أرض ثري في بلدة صغيرة في ولاية مينيسوتا في عام 1958.
النهر الذي نتذكره
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