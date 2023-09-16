تعرف على الروايات الأكثر مبيعا فى قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الجارى

جاءت في المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، رواية هولى، بواسطة ستيفن كينج، وتدور حول تحقيق تقوم به المحققة الخاصة هولي جيبني فيما إذا كان لزوجين من الأكاديميين الثمانينيين علاقة باختفاء بوني دال.





جاءت في المرتبة الثانية من قائمة نيويورك تايمز، رواية الأشياء التي تركناها وراءنا بواسطة لوسي سكور، تدور حول أمين مكتبة بلدة صغيرة يمتلك سرًا غامضًا من ماضيه يتكشف عبر الأحداث.





احتلت رواية الاسترداد في الموت، بواسطة جي دي روب المرتبة الثالثة من قائمة نيويورك تايمز، وتدور حول بحث "إيف دالاس" في وفاة نقيب في الشؤون الداخلية.





جاءت فى المرتبة الرابعة، من قائمة نيويورك تايمز، رواية "الجناح الرابع" للكاتبة ريبيكا ياروس، وتدور حول حث القائد العام، لـ فيوليت سورنجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنين.





جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة، من قائمة نيويورك تايمز رواية النهر الذى نتذكره، بواسطة وليام كينت كروجر، وتدور حول تحقيقات مع عمدة المدينة في مقتل مالك أرض ثري في بلدة صغيرة في ولاية مينيسوتا في عام 1958.



