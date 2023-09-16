العار رواية عن حادثة صادمة شكلت شباب الكاتبة الفرنسية آنى إرنو

وقعت هذه الحادثة بعد وقت قصير من القداس عندما كانت آنى إرنو، التى ستفوز بجائزة نوبل فى المستقبل، تبلغ من العمر 12 عامًا إذ شهدت جدالًا شرسًا بين والديها بقبو أسفل مقهى العائلة، ورأت منجلًا يستخدم لقطع الحطب، يتحرك بشكل مخيف ومع ذلك، في نهاية المطاف سرعان ما أنتهى الأمر.

تعترف آنى إرنو أن الحادث كان "مثل الحجاب الذي حال بينها وبين كل ما فعلته في حياتها إذ تذكرته على الدوام"، وتقر بأنها في الأشهر أو السنوات التي تلت ذلك، فقدت التركيز، وواجهت مشاكل في الدروس، حتى أنها فقدت "طريقتها في العيش وقدرتها الطبيعية على التعلم" لقد كان الحدث على حد وصفها مليئًا بالنذر السيئ بالنسبة لها لدرجة أنه ظل لفترة طويلة "مجمدًا بداخلها، بل وصورة فارغة من اللغة" على حد وصفها.

تتذكر آنى إرنو عام 1952، حيث عاشت في المدينة التي تشير

إليها فقط بحرف "Y" والتي كانت في ذلك الوقت تتعافى من ويلات الحرب العالمية الثانية فى بلادها فرنسا حيث يفتح المقهى أبوابه من السابعة صباحًا إلى التاسعة ليلًا، وبفضل تصميم المتجر، لا توجد "خصوصية على الإطلاق" بين العملاء والعائلة فالمبولة الموجودة في الفناء عبارة عن "برميل محاط بألواح خشبية".

آنى إرنو تلتحق بمدرسة خاصة، تعتبرها في حد ذاتها مصدر للعار، على الرغم من أنها خلاصها في النهاية حيث تؤدي واجباتها المدرسية وهي تجلس في أعلى الدرج تحت مصباح كهربائي واحد.

الفكرة الرئيسة التي تركز عليها آنى إرنو هي تأكدها من أهمية الشعور مقارنة بالفهم فهي تريد من القارئ أن يشعر أكثر ما يفهم فهي ترى أن الفهم هو عملية مبالغ فيها، مجرد لحظة مصطنعة فما يهم أكثر هو الحفر نفسه، والتدقيق الذاتي، ليس من المستغرب أن تكون الجملة الأخيرة من الكتاب مباشرة تمامًا مثل الجملة الأولى "يبدو أن الشعور وكأنه يحتوي على ندف، أو ربما تنبؤ خبيث بالمستقبل أو ربما لا شيء على الإطلاق".

تقول آنى إرنو أيضا "كنت دائما أرغب فى تأليف كتب يستحيل على الحديث عنها فيما بعد، كتب يستحيل معها تحمل نظرة الآخر. ولكن هل يمكن للكتابة أن تجلب لى عارا فى مستوى ذلك الذى أحسسته فى عامى الثانى عشر؟".

وتستشهد الكاتبة الفرنسية أنى إرنو في مطلع روايتها بتصدير للكاتب بول أوستر يقول فيه: "اللغة لا تمثل الحقيقة إنها طريقتنا في الوجود".

وحققت آنى إرنو فوزا تاريخيا بجائزة نوبل العام الماضى عن مجمل أعمالها التي اتسمت بالتنقيب في الذكريات والرغبة العارمة في الكتابة عن التفاصيل الدقيقة وتحليل الشعور الإنسانى بالوصول إلى طبقات الإحساس في المواقف المختلفة مهما بدت بسيطة وتلقائية.