الصين تحتضن معارض خاصة للآثار المصرية في عام 2024

ووفقا لاتفاقية تعاون تم التوقيع عليها يوم الجمعة الماضي، خلال منتدى بكين للثقافة 2023، ستُعرض في المعارض، التي تستمر لمدة سنة واحدة، أكثر من 170 قطعة أو مجموعة من الآثار المصرية القديمة في 3 أو 4 مدن صينية، على أن يكون عرضها الأول في المكتبة الوطنية الصينية ببكين في الفترة ما بين شهري مايو إلى أغسطس العام المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم /السبت/.

وخلال منتدى فرعي لمنتدى بكين للثقافة أُقيم تحت موضوع "التراث الثقافي: الحماية المنهجية والميراث الديناميكي"، تم التوصل إلى توافق بين مركز المعارض الفنية الصيني والمكتبة الوطنية الصينية، حيث سيقوم الجانبان بتنظيم معارض بشكل مشترك وإجراء سلسلة من الأنشطة ذات الصلة.

يذكر أن وفد حكومي صيني برئاسة لي تشيون نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني قد زار مصر في الفترة بين 30 مايو إلى 3 يونيو الماضيين من العام الجاري، حيث دعا الجانب الصيني خلالها إلى العمل مع الجانب المصري لتوسيع حجم عمليات التنقيب المشتركة، وتعزيز التعاون المباشر بين المؤسسات الوطنية، وبناء مركز صيني مصري مشترك للآثار المغمورة بالمياه، ومعهد صيني مصري مشترك للبحوث الأثرية، إلى جانب إقامة معرض مشترك للحضارتين الصينية المصرية.