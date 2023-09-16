لينا مروانى تفوز بجائزة خوسيه دو نوسو للأدب الإيبيرى الأمريكى

وقد اختيرت الكاتبة من بين عدد المرشحين بسبب أعمالها التي اتصفت بالتجريب في الموضوع والسرد ولغتها الشعرية وتراوحت أعمالها بين الرواية والقصص.

وجاء في رسالة لجنة التحكيم، أن "قرار منح لينا مِرواني يعود إلى شعرها الذي يتميز بالتجريب الموضوعي والشكلي، القائم على الاستخدام الدقيق والممتاز للغة.. لينا واحدة من الأصوات الأكثر صلة ومتعددة الأوجه في المشهد الأدبي الأيبيري الأمريكي، حيث تعمل على تنمية الالتزام السياسي والأخلاقي والنسائي والنقدي من خلال القصص والروايات والمسرح والسجلات والمقالات".

وأشارت، رئيسة لجنة التحكيم، باتريشيا إسبينوسا هيرنانديز، إلى أن " لينا مِرواني لديها خبرات متعددة، لقد تطورت في مجال الرواية والقصة القصيرة والمقال، هناك اهتمام سياسي، ولكن أيضا هناك اهتمام ضخم بالجوانب الجمالية في كتابتها، وهي دقيقة جدا من الناحية الشكلية".

من جانبها كشفت منسقة الجائزة، كلير ميرسييه، أنه "تم اختيارها بالإجماع نظرًا لملف الفائز واتساع نطاقه، وسرعان ما تم التوصل إلى توافق في الآراء بين لجنة التحكيم".

وقالت الكاتبة لينا مِرواني، إن "حصولي على هذه الجائزة المرموقة يشرفني كثيرا، إن هذه الجائزة سبق وأن حصل عليها كتّاب أقدرهم كثيرا، وأنا سعيدة جدا بأن أكون ضمن قائمة الفائزين معهم".



يذكر أن لينا مِرواني روائية، ولدت في سانتياجو عاصمة تشيلى عام1970

، لأب فلسطيني من "بيت جالا"، جنوب الضفة الغربية، وأم إيطالية تحمل الجنسية التشيلية، وهي أستاذة جامعية، حصلت على درجة الدكتوراه في الأدب الأمريكي الإسباني من جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد مجموعة"Las infantas"

القصصية، الصادرة عام 1998

في سانتياجو، هي أول أعمالها الأدبية، وتحتوي على مجموعة من القصص القصيرة التي تستكشف موضوعات متنوعة.



