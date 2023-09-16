لينا مروانى تفوز بجائزة خوسيه دو نوسو للأدب الإيبيرى الأمريكى

لينا مروانى تفوز بجائزة خوسيه دو نوسو للأدب الإيبيرى الأمريكى
التاريخ
9/16/2023 4:31:08 AM
(MENAFN- Youm7) فازت الكاتبة التشيلية ذات الأصول الفلسطينية لينا مرواني بجائزة خوسيه دو نوسو للأدب الإيبيري - الأمريكي 2023 التي تمنح من طرف جامعة تالكا التشيلية .
وقد اختيرت الكاتبة من بين عدد المرشحين بسبب أعمالها التي اتصفت بالتجريب في الموضوع والسرد ولغتها الشعرية وتراوحت أعمالها بين الرواية والقصص.
وجاء في رسالة لجنة التحكيم، أن "قرار منح لينا مِرواني يعود إلى شعرها الذي يتميز بالتجريب الموضوعي والشكلي، القائم على الاستخدام الدقيق والممتاز للغة.. لينا واحدة من الأصوات الأكثر صلة ومتعددة الأوجه في المشهد الأدبي الأيبيري الأمريكي، حيث تعمل على تنمية الالتزام السياسي والأخلاقي والنسائي والنقدي من خلال القصص والروايات والمسرح والسجلات والمقالات".
وأشارت، رئيسة لجنة التحكيم، باتريشيا إسبينوسا هيرنانديز، إلى أن " لينا مِرواني لديها خبرات متعددة، لقد تطورت في مجال الرواية والقصة القصيرة والمقال، هناك اهتمام سياسي، ولكن أيضا هناك اهتمام ضخم بالجوانب الجمالية في كتابتها، وهي دقيقة جدا من الناحية الشكلية".
من جانبها كشفت منسقة الجائزة، كلير ميرسييه، أنه "تم اختيارها بالإجماع نظرًا لملف الفائز واتساع نطاقه، وسرعان ما تم التوصل إلى توافق في الآراء بين لجنة التحكيم".
وقالت الكاتبة لينا مِرواني، إن "حصولي على هذه الجائزة المرموقة يشرفني كثيرا، إن هذه الجائزة سبق وأن حصل عليها كتّاب أقدرهم كثيرا، وأنا سعيدة جدا بأن أكون ضمن قائمة الفائزين معهم".
يذكر أن لينا مِرواني روائية، ولدت في سانتياجو عاصمة تشيلى عام1970
، لأب فلسطيني من "بيت جالا"، جنوب الضفة الغربية، وأم إيطالية تحمل الجنسية التشيلية، وهي أستاذة جامعية، حصلت على درجة الدكتوراه في الأدب الأمريكي الإسباني من جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعد مجموعة"Las infantas"
القصصية، الصادرة عام 1998
في سانتياجو، هي أول أعمالها الأدبية، وتحتوي على مجموعة من القصص القصيرة التي تستكشف موضوعات متنوعة.
MENAFN16092023000132011024ID1107080823
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.