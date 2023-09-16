Saturday, 16 September 2023 01:34 GMT

لينا مروانى تفوز بجائزة خوسيه دو نوسو للأدب الإيبيرى الأمريكى

9/16/2023 4:31:08 AM
(MENAFN- Youm7) فازت الكاتبة التشيلية ذات الأصول الفلسطينية لينا مرواني بجائزة خوسيه دو نوسو للأدب الإيبيري - الأمريكي 2023 التي تمنح من طرف جامعة تالكا التشيلية .

وقد اختيرت الكاتبة من بين عدد المرشحين بسبب أعمالها التي اتصفت بالتجريب في الموضوع والسرد ولغتها الشعرية وتراوحت أعمالها بين الرواية والقصص.

وجاء في رسالة لجنة التحكيم، أن "قرار منح لينا مِرواني يعود إلى شعرها الذي يتميز بالتجريب الموضوعي والشكلي، القائم على الاستخدام الدقيق والممتاز للغة.. لينا واحدة من الأصوات الأكثر صلة ومتعددة الأوجه في المشهد الأدبي الأيبيري الأمريكي، حيث تعمل على تنمية الالتزام السياسي والأخلاقي والنسائي والنقدي من خلال القصص والروايات والمسرح والسجلات والمقالات".

وأشارت، رئيسة لجنة التحكيم، باتريشيا إسبينوسا هيرنانديز، إلى أن " لينا مِرواني لديها خبرات متعددة، لقد تطورت في مجال الرواية والقصة القصيرة والمقال، هناك اهتمام سياسي، ولكن أيضا هناك اهتمام ضخم بالجوانب الجمالية في كتابتها، وهي دقيقة جدا من الناحية الشكلية".

من جانبها كشفت منسقة الجائزة، كلير ميرسييه، أنه "تم اختيارها بالإجماع نظرًا لملف الفائز واتساع نطاقه، وسرعان ما تم التوصل إلى توافق في الآراء بين لجنة التحكيم".

وقالت الكاتبة لينا مِرواني، إن "حصولي على هذه الجائزة المرموقة يشرفني كثيرا، إن هذه الجائزة سبق وأن حصل عليها كتّاب أقدرهم كثيرا، وأنا سعيدة جدا بأن أكون ضمن قائمة الفائزين معهم".


يذكر أن لينا مِرواني روائية، ولدت في سانتياجو عاصمة تشيلى عام1970
، لأب فلسطيني من "بيت جالا"، جنوب الضفة الغربية، وأم إيطالية تحمل الجنسية التشيلية، وهي أستاذة جامعية، حصلت على درجة الدكتوراه في الأدب الأمريكي الإسباني من جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد مجموعة"Las infantas"
القصصية، الصادرة عام 1998
في سانتياجو، هي أول أعمالها الأدبية، وتحتوي على مجموعة من القصص القصيرة التي تستكشف موضوعات متنوعة.



MENAFN16092023000132011024ID1107080823

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث