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متى تطلق شركة Virgin Galactic مهمتها السياحية الفضائية التالية؟

9/16/2023 4:31:05 AM
(MENAFN- Youm7) تخطط شركة Virgin Galactic للطيران مرة أخرى مطلع الشهر المقبل، حيث أعلنت الشركة أنها تستهدف يوم 5 أكتوبر لإطلاق Galactic 04، وهي رحلتها الفضائية التجارية الرابعة والمهمة الفضائية التاسعة بشكل عام.



ووفقا لما ذكره موقع "Space"، سيكون على متن المركبة ثلاثة سائحين فضائيين ، من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وباكستان، وبالتالي فإن Galactic 04 ستفتح آفاقًا جديدة، حيث إنه لم يصل أحد من باكستان إلى الحدود النهائية من قبل.



لم تصدر Virgin Galactic أسماء ثلاثي Galactic 04 بعد، ومع ذلك، أدلى أحد أفراد الطاقم بمثل هذا الإعلان بنفسه.



كتب تريفور بيتي، مدير الإعلانات البريطاني، الذي اشترى تذكرته منذ أكثر من 15 عامًا، اليوم على موقع X (تويتر سابقًا): "في يوم الخميس الخامس من أكتوبر، سأسافر إلى الفضاء.. لقد انتظرت طوال حياتي لكتابة هذه الكلمات".



ستنطلق Galactic 04 من Spaceport America في نيو مكسيكو، حاملة العملاء إلى الفضاء شبه المداري والعودة.



سينطلقون فى الرحلة على متن الطائرة الفضائية VSS Unity التابعة لشركة Virgin، والتي سيتم نقلها إلى السماء بواسطة مركبة حاملة تسمى VMS Eve.



وستحرر
الوحدة على ارتفاع حوالي 50000 قدم (15000 متر)؛ حيث ستتحرك بعد ذلك بتشغيل محركها الصاروخي للوصول إلى الفضاء شبه المدارى.







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