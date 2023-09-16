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اعرف إزاى.. كيفية التقاط لقطة شاشة على ساعة أبل؟

9/16/2023 4:31:05 AM
(MENAFN- Youm7) من الممكن بسهولة التقاط لقطة شاشة على جهاز iPhone أو جهاز MacBook أو جهاز iPad الخاص بك، ولكن ماذا عن ساعة أبل Apple Watch الخاصة بك؟ إذا كان هناك تنبيه تريد الحفاظ عليه، أو كنت تريد إظهار وجه ساعتك لصديق، فيمكنك القيام بذلك بسهولة دون استخدام جهاز iPhone الخاص بك لالتقاط صورة لساعتك.



تحتوي Apple Watch على طريقة مدمجة تجعل التقاط لقطة الشاشة أكثر سهولة، ولا يستغرق الأمر سوى بضع خطوات لتمكينها، وإليك كيفية التقاط لقطة شاشة على Apple Watch.



كيفية إعداد ميزة لقطة الشاشة على ساعة Apple Watch


لالتقاط لقطة شاشة على Apple Watch، عليك أولاً تمكين الميزة، والتي يمكنك القيام بها مباشرة من جهازك القابل للارتداء، وما عليك سوى الدخول إلى إعدادات الساعة واختيار عام، ثم انتقل إلى لقطات الشاشة، و قم بالتبديل إلى خيار تمكين لقطات الشاشة.



كيفية إعداد ميزة لقطة الشاشة من جهاز iPhone


يمكنك أيضًا استخدام جهاز iPhone الخاص بك لإعداد ميزة لقطة الشاشة لساعتك، وذلك بالانتقال إلى تطبيق Watch، وحدد عام، ثم قم بالتمرير لأسفل لتبديل خيار تمكين لقطات الشاشة.





كيفية التقاط لقطة للشاشة على ساعة أبل


لالتقاط لقطة شاشة على Apple Watch، اضغط على Digital Crown والزر الجانبي في الوقت نفسه، سوف يذهبون مباشرة إلى مكتبة الصور الخاصة بك.



كيفية عرض لقطات شاشة Apple Watch


يمكنك العثور على لقطات شاشة Apple Watch في تطبيق الصور على جهاز iPhone الخاص بك ضمن أنواع الوسائط في مجلد لقطات الشاشة. إذا كنت ترغب في رؤية لقطات الشاشة هذه على الساعة نفسها، فيمكنك مزامنة الألبوم من جهاز iPhone الخاص بك لعرضها على ساعتك.



ولتمكين ذلك، انتقل إلى تطبيق Watch، واضغط فوق الصور وحدد مزامنة الصور، ثم اضغط فوق مزامنة الألبوم لربط الألبوم الذي تختاره.











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