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خطوات.. كيفية استرداد الرسائل النصية المحذوفة على جهاز Iphone

9/16/2023 4:31:05 AM
(MENAFN- Youm7) يمكن استعادة الرسائل النصية المحذوفة على iPhone بعدة طرق، وبسبب أننا نتلقى جميعًا عدة رسائل نصية يوميًا غير مفيدة، يقوم معظمنا بتحديد رسائل متعددة على هاتف iPhone الخاص بنا وحذفها دفعة واحدة، وتقوم هذه العملية في بعض الأحيان بإزالة الرسائل المهمة، إلى جانب إزالة الرسائل غير المرغوب فيها والبريد العشوائي.



قامت Apple بتمكين iPhone مع تكامل iCloud لتخزين نسخ احتياطية من المحتوى بما في ذلك الرسائل النصية، لكن استرداد النصوص من نسخة احتياطية على iCloud يتطلب بعض المعرفة المسبقة، لا يوجد أيضًا خيار مستقل يوفره صانع iPhone لاستعادة الرسائل المحذوفة دفعة واحدة فقط.



كيفية استعادة الرسائل النصية المحذوفة على iPhone


فيما يلي الخطوات التي يمكنك اتخاذها لاستعادة الرسائل النصية المحذوفة على جهاز iPhone الخاص بك باستخدام نسخة احتياطية على iCloud، ولكن يجب تمكين الرسائل كجزء من النسخ الاحتياطية على iCloud لاستعادة رسائلك النصية السابقة.





1- انتقل إلى الإعدادات ثم اضغط على ملف تعريف Apple ID الخاص بك في الأعلى.



2- افتح iCloud > إدارة التخزين > النسخ الاحتياطية، ثم حدد النسخة الاحتياطية التي تم التقاطها قبل التاريخ الذي قمت فيه بحذف رسائلك النصية التي تريد استردادها.



3- قم بالتمرير لأسفل للعثور على النسخة الاحتياطية للرسائل والتأكد من ظهورها مع بعض البيانات.



4- الآن، أنت بحاجة إلى إعادة ضبط جهاز iPhone الخاص بك، وسيؤدي هذا إلى إزالة كافة المحتويات والبيانات المخزنة، لذا، يجب عليك المتابعة فقط إذا كانت لديك تلك الملفات المتوفرة في ملف النسخ الاحتياطي الذي يحتوي على رسائلك المحذوفة.



5- إذا كنت متأكدًا، فانتقل إلى الإعدادات > عام > نقل iPhone أو إعادة ضبطه > مسح جميع المحتويات والإعدادات.



سيتم الآن إعادة تشغيل جهاز iPhone الخاص بك، وسيسألك بعد ذلك ما إذا كنت تريد الاسترداد من النسخة الاحتياطية، اختر النسخة الاحتياطية الصحيحة من هناك.



في حالة عدم رغبتك في مسح جميع المحتويات والبيانات الخاصة بك من جهاز iPhone الخاص بك ولكنك ترغب في استعادة الرسائل المخزنة على iCloud، يمكنك استردادها عن طريق تسجيل الدخول إلى iCloud.







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