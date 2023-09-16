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ويندوز 11 يسمح قريبًا بنسخ النص من أجهزة الكمبيوتر ولقطات شاشة ويندوز

9/16/2023 4:31:04 AM
(MENAFN- Youm7) تختبر مايكروسوفت ميزات جديدة لبعض الأدوات المضمنة في نظام التشغيل ويندوز 11، وقد قامت شركة التكنولوجيا العملاقة بتحديث منشور مدونتها للإعلان عن أحدث الميزات.



وتم طرح التحديثات التجريبية لأدوات مثل – أداة القطع، ورابط الهاتف، والصور، كما يعد تحديث أداة القطع بتحسين تجربة الالتقاط الشاملة على نظام التشغيل ويندوز 11 وقد تم طرح هذه التحديثات لمستخدمي Windows Insider في قنوات Canary وDev.





إجراءات النص باستخدام أداة القطع



قدم التحديث الأخير لأداة القطع ميزة جديدة تسمى "إجراءات النص"يمكن لهذه الميزة اكتشاف النص في لقطات الشاشة الملتقطة، كما ستسهل إجراءات النص على المستخدمين نسخ النص من أي صورة لمشاركته مع الآخرين أو لصقه في تطبيق آخر.



لاستخدام هذه الميزة، يجب على مستخدمي ويندوز انسايدر النقر فوق زر "إجراءات النص" في شريط الأدوات الخاص بتطبيق أداة القطع، سيؤدي تحديد هذا الخيار إلى بدء عرض النص المتاح الذي يمكن تحديده ونسخه بالماوس.



يمكن للمستخدمين أيضًا النقر فوق زر نسخ كل النص في شريط الأدوات أو استخدام الاختصار Ctrl + A وCtrl + C لتحديد النص بالكامل ونسخه باستخدام لوحة المفاتيح الخاصة بهم.



باستخدام إجراءات النص في أداة القطع، يمكن للمستخدمين إزالة المعلومات الحساسة في لقطات الشاشة قبل المشاركة، كذلك يمكن لخيار Quick Redact الموجود على شريط الأدوات إخفاء رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف أو أي نص محدد تلقائيًا، كما يمكن للمستخدمين أيضًا تحديد خيار Redact Text من قائمة النقر بزر الماوس الأيمن لإخفاء النص.



التقاط عن بعد مع وصلة الهاتف



تقوم مايكروسوفت أيضًا بطرح تحديث تدريجي لتطبيق فون لينك الخاص بها، كما يقدم هذا التحديث قدرة المستخدمين على الوصول إلى أحدث صورهم وتحريرها من أجهزتهم المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد في أداة القطع على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.





سيتلقى المستخدمون أيضًا إشعارات فورية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم عند التقاط صورة جديدة على أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد،
للقيام بذلك يجب أن يكون كلا الجهازين متصلين عبر فون لينك.











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