Saturday, 16 September 2023 01:33 GMT

خبراء: ارتفاع الدخل السياحي دليل على تعافي القطاع وسيره بالاتجاه الصحيح

9/16/2023 4:29:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال عاملون وخبراء بالقطاع السياحي، إن ارتفاع الدخل السياحي الذي جاء نتيجة زيادة أعداد زوار المملكة، هو دليل على تعافي القطاع، وسيره بالاتجاه الصحيح نحو الانتعاش والنمو.
وأضافوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الارتفاع في أرقام الدخل السياحي، سينعكس إيجاباً على تحفيز النشاط الاقتصادي بشكلٍ عام، وتعزيز إيرادات الخزينة، وتوفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وزيادة احتياطات العملة الأجنبية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدخل السياحي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2023، بنسبة 41.3 بالمئة، بتسجيله 3.651 مليار دينار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح إلى المملكة، والذي وصل إلى 4.503 مليون سائح.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة سهيل هلسة إن ارتفاع الدخل السياحي سيسهم في زيادة الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة، ويُعزز الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى العوامل المساهمة في ارتفاع الدخل السياحي، والتي تضمنت الزيادة في العروض السياحية، والتطور في خدمات الضيافة، والوضع الأمني المستقر، والأمن والأمان الذي تتمتع به المملكة، والتسويق الفعّال للوجهات السياحية، والتسهيلات في الحصول على التأشيرات.
وتابع "للحفاظ على ارتفاع الدخل السياحي في المستقبل يجب العمل على تطوير وتحسين البنية التحتية للسياحة، وتنويع العروض السياحية، وتعزيز التسويق والترويج للوجهات، وتحسين جودة الخدمات، وتدريب وتأهيل القوى العاملة في القطاع، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات السفر، وتعزيز تجربة السياح.
وأكد أهمية تعزيز التشاركية والتعاون بين القطاع السياحي العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، وتبني معايير جودة موحدة بالقطاع.
وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق باسمها حسين هلالات، إن الزيادة في أعداد السياح ومدة إقامتهم بالمملكة، والفعاليات والمهرجانات، وارتفاع نسب إشغالات الفنادق، هي دليل واضح على ارتفاع الدخل السياحي.
وأوضح أن أحد أسباب ارتفاع الدخل السياحي، هو رغبة السياح بالانطلاق إلى السياحة وزيارة الدول السياحية بعد جائحة كورونا التي استمرت حوالي السنتين، مثمنا دور هيئة تنشيط السياحة في تسويق المملكة عالميا، ووضعها على خارطة السياحة العالمية من خلال الحملات الترويجية، والاتفاقيات التي أبرمتها مع شركات الطيران العارض والطيران منخفض التكاليف ما أدى إلى زيادة الطلب على السفر للمملكة.
وزاد "للحفاظ على النشاط السياحي وزخمه، لا بد من تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي بشكل عام والقطاع الفندقي بشكل خاص، وتخفيض الضرائب على المنتج كأسعار الطاقة و المياه، ومنح الحوافز في المناطق التنموية من اجل إنشاء مشاريع سياحية، وتوقيع المزيد من الاتفاقيات مع شركات الطيران منخفضة التكاليف".
من جهته، بين نائب رئيس مجلس الإدارة في الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة والخبير بالقطاع عوني قعوار، أن الطيران منخفض التكاليف ساهم في ارتفاع أعداد السياح واستفادت منه المنشآت السياحية المتوسطة والصغيرة والمجتمعات المحلية ما انعكس على ارتفاع الدخل السياحي.
وعرض قعوار لبعض التحديات التي تواجه القطاع، ومنها نقص عدد الغرف الفندقية في بعض المناطق السياحية بالجنوب، وقلة أعداد الحافلات السياحية المؤهلة، وأدلاء السياح الناطقين باللغات المختلفة، مثمنا جهود وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة في النهوض بالقطاع السياحي واستقطاب المزيد من السياح، وإيجاد الحلول للتحديات كافة التي تواجه القطاع.
من ناحيته، أكد عضو مجلس إدارة جمعية السياحة الوافدة والناطق باسمها نبيه ريال، أهمية تكثيف عمليات التسويق و البحث عن أسواق جديدة، والاهتمام بتطوير البنية التحتية للمواقع السياحية والاعتناء بها، ودعم الملكية لزيادة عدد رحلاتها وإيجاد وجهات إضافية، إلى جانب دعم الطيران منخفض التكاليف.
ودعا إلى تشجيع الاستثمار في النقل السياحي، والفنادق خاصة في منطقة البترا، وإطلاق المزيد من دورات أدلاء السياح من مختلف اللغات لسد حاجة السوق، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات على المعابر والحدود والمطارات، وإلغاء الجنسيات المقيدة.
وقال المدرس في كلية السياحة والفندقة بالجامعة الأردنية/ فرع العقبة الدكتور ابراهيم بظاظو، إن هذه الارتفاعات بالدخل السياحي وبأعداد الزوار هي حالة نشطة تشهدها أغلب دول العالم السياحية، خاصة بعد الحظر الذي فرضته دول العالم على مواطنيها جراء جائحة كورونا، وتعطش هؤلاء الأشخاص للخروج من دولهم للسياحة الخارجية.
واقترح، أن يخصص دعم الطيران العارض وتوجيهه لإنشاء مشاريع سياحية متوسطة وصغيرة، وبناء الفنادق والمنشآت السياحية المختلفة، وتطوير المنتجات السياحية، وإعادة تأهيل وترميم المواقع الأثرية والسياحية، إلى جانب دعم السياحة البحرية والبواخر.
وقال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمان، بهجت حمدان، إن القطاع السياحي في المملكة شهد خلال العام الحالي تطوراً إيجابياً وملموساً، مبيناً أن القطاع السياحي يحتل مكانة بارزة بين القطاعات الاقتصادية بالمملكة من خلال مساهمته الرئيسة في الاقتصاد الوطني وقدرته على إيجاد تنمية شاملة في محافظات المملكة كافة.
وتوقع أن يصل الدخل السياحي خلال العام الحالي إلى قرابة 5.5 مليار دينار، حيث أنه في حال تحقق هذا الرقم سيكون عام 2023 هو العام الذهبي بالسياحة الأردنية.
وأشار حمدان، إلى أن ارتفاع أعداد السياح والدخل السياحي جاء نتيجة زيادة الطلب على منطقة الشرق الأوسط بعد جائحة كورونا، والجهود الرسمية المبذولة من قبل وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة في تسويق الأردن عالمياً.
وقال "للمحافظة على هذا الزخم السياحي، يجب أن يستكمل العمل بتكثيف التسويق والترويج السياحي للأردن، ودعم القطاع السياحي لتعزيز تنافسيته مع الدول الأخرى، وذلك من خلال تخفيض الضرائب وكلف الطاقة على القطاع، وتطوير البنية التحتية بالمواقع السياحية، وتنمية الكوادر البشرية العاملة بالقطاع، واستقرار القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقطاع، ودعم البرامج السياحية التي تطلقها مكاتب السياحة الوافدة من خلال حزم تشجيعية تساعدهم على استقطاب المزيد من السياح.
ودعا حمدان، إلى الاهتمام بالسياحة النوعية كالسياحة العلاجية والتعليمية والدينية، واستثمار الفرص المتاحة في هذا المجال، وزيادة التسويق والترويج لمثل هذه الأنواع من السياحة.
--(بترا)



MENAFN16092023000072011014ID1107080803

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث