سويدان: لا يوجد أي حدث زلزالي في عمان الشرقية

سويدان: لا يوجد أي حدث زلزالي في عمان الشرقية
التاريخ
9/16/2023 4:29:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نفى مدير مرصد الزلازل غسان سويدان، ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث هزة أرضية، ليل الجمعة، في مناطق عمان الشرقية.
وأكد سويدان في بيان أنه وحسب تسجيلات المرصد“لا يوجد أي حدث زلزالي أو أي شيء يدعو للقلق”.
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