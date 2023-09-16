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سويدان: لا يوجد أي حدث زلزالي في عمان الشرقية

9/16/2023 4:29:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نفى مدير مرصد الزلازل غسان سويدان، ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث هزة أرضية، ليل الجمعة، في مناطق عمان الشرقية.

وأكد سويدان في بيان أنه وحسب تسجيلات المرصد“لا يوجد أي حدث زلزالي أو أي شيء يدعو للقلق”.



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